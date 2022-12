4 WWE Superstars जो मेन रोस्टर में Roman Reigns के भाई Solo Sikoa को पहली हार दे सकते हैं 

Solo Sikoa: WWE सुपरस्टार सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) ने क्लैश एट कैसल (Clash at the Castle) में रोमन रेंस (Roman Reigns) को उनका अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल रिटेन करने में मदद करके मेन रोस्टर में अपना डेब्यू किया था। डेब्यू के बाद से ही सोलो सिकोआ को काफी स्ट्रॉन्ग बुकिंग दी गई है। यही कारण है कि मेन रोस्टर में अभी तक कोई उन्हें पिनफॉल या सबमिशन के जरिए हरा नहीं पाया है।

देखा जाए तो सोलो सिकोआ हमेशा के लिए अनडिफिटेड नहीं रह सकते हैं और एक दिन उनकी पिन या सबमिशन के जरिए नहीं हारने की स्ट्रीक जरूर टूटने वाली है। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि मेन रोस्टर में कौन सा सुपरस्टार सोलो को पहली हराने में कामयाब होता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 4 WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो मेन रोस्टर में रोमन रेंस के भाई सोलो सिकोआ को पहली हार दे सकते हैं।

4- मैट रिडल WWE में सोलो सिकोआ को पहली हार दे सकते हैं

WWE सुपरस्टार मैट रिडल को कुछ हफ्ते पहले Raw में सोलो सिकोआ द्वारा किए खतरनाक हमले की वजह से ब्रेक पर जाना पड़ा था। यह बात तो पक्की है कि मैट रिडल उनपर हुए इस हमले का बदला जरूर लेना चाहेंगे। इस वजह से मैट रिडल की वापसी के बाद उनका सोलो सिकोआ के साथ फिउड देखने को मिल सकता है।

देखा जाए तो मैट रिडल बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर हैं और अपने करियर के दौरान वो रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकइंटायर जैसे कई बड़े सुपरस्टार्स को हरा चुके हैं। यही कारण है कि संभव है कि मैट रिडल वापसी के बाद सोलो सिकोआ को मेन रोस्टर में पहली हार देकर उनसे अपना बदला ले सकते हैं।

3- WWE सुपरस्टार केविन ओवेंस

केविन ओवेंस मौजूदा समय में द ब्लडलाइन के साथ फिउड का हिस्सा हैं। बता दें, Raw के आखिरी एपिसोड में केविन ओवेंस और सोलो सिकोआ का आमना-सामना हुआ था। इस दौरान केविन ओवेंस ने सोलो सिकोआ को स्टनर दे दिया था और यही कारण है कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच जल्द मैच हो सकता है।

केविन ओवेंस के Royal Rumble 2023 में रोमन रेंस के खिलाफ सिंगल्स मैच लड़ने की अफवाह है। यही कारण है कि अगर Royal Rumble 2023 के बिल्ड-अप के दौरान केविन ओवेंस vs सोलो सिकोआ मैच होता है तो ओवेंस को ताकतवर दिखाने के लिए उन्हें सोलो सिकोआ को हराने के लिए बुक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोलो सिकोआ की मेन रोस्टर में अनडिफिटेड स्ट्रीक टूट जाएगी।

2- WWE आईसी चैंपियन गुंथर

WWE SmackDown में मौजूदा समय में द ब्लडलाइन के पास WWE & यूनिवर्सल चैंपियनशिप और Raw & SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप है। हालांकि, द ब्लडलाइन का कोई मेंबर अभी तक आईसी चैंपियनशिप जीत नहीं पाया है। संभव है कि रोमन रेंस आने वाले समय में सोलो सिकोआ को आईसी चैंपियनशिप जीतने को कह सकते हैं।

देखा जाए तो आईसी चैंपियनशिप मौजूदा समय में गुंथर के पास है। गुंथर को भी अभी तक मेन रोस्टर में कोई हरा नहीं पाया है। सोलो सिकोआ की तुलना में गुंथर ज्यादा ताकतवर सुपरस्टार हैं। यही कारण है कि अगर सोलो सिकोआ SmackDown में गुंथर को आईसी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं तो संभव है कि गुंथर इस मैच में सोलो सिकोआ को हराकर उनकी विनिंग स्ट्रीक समाप्त कर सकते हैं।

1- WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर

ड्रू मैकइंटायर Clash at the Castle में सोलो सिकोआ की वजह से ही अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बन पाए थे। इसके बाद SmackDown के एक एपिसोड के दौरान ड्रू मैकइंटायर vs सोलो सिकोआ मैच देखने को मिला था। हालांकि, कैरियन क्रॉस के दखल की वजह से इस मैच का DQ के जरिए अंत हुआ था।

यही कारण है कि ड्रू मैकइंटायर अभी तक सोलो सिकोआ से अपना बदला नहीं ले पाए हैं। संभव है कि ड्रू मैकइंटायर को आने वाले समय में एक बार फिर सोलो सिकोआ का सामना करने का मौका मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो मैकइंटायर इस बार सोलो को हराकर आखिरकार उनसे अपना बदला ले सकते हैं।

