4 बड़े WWE Superstars जिन्हें इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जरूर मौका मिलना चाहिए 

WWE Money in the Bank 2022 प्रीमियम लाइव इवेंट का बिल्ड-अप अब शुरू हो चुका है। बता दें, इस साल मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट के लिए रिया रिप्ली (Rhea Ripley) vs बियांका ब्लेयर (Bianca Belair) के Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच का भी ऐलान किया जा चुका है। इस इवेंट के लिए बाकी मैचों का भी आने वाले समय में ऐलान किया जा सकता है।

चूंकि, इस वक्त WWE की दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप रोमन रेंस (Roman Reigns) के पास है इसलिए सभी यह जानना चाहते हैं कि कौन सा सुपरस्टार इस साल MITB विजेता बनते हुए उन्हें चुनौती देने वाला है। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्हें इस साल Money in the Bank लैडर मैच से दूर रखना सही नहीं होगा। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 बड़े WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जरूर मौका मिलना चाहिए।

4- WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर को मेंस Money in the Bank लैडर मैच में मौका मिलना चाहिए

ड्रू मैकइंटायर वर्तमान समय में WWE के टॉप सुपरस्टार्स में से एक बन चुके हैं। हालांकि, इसके बावजूद भी पिछले काफी समय से उन्हें किसी खास स्टोरीलाइन का हिस्सा नहीं बनाया गया है। बता दें, ड्रू मैकइंटायर इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में शेमस का सामना करने वाले हैं।

देखा जाए तो इस मैच में मैकइंटायर को जीत के लिए बुक करके उन्हें मेंस Money in the Bank लैडर मैच में शामिल होने का मौका देना चाहिए और इस चीज़ के जरिए कंपनी में उनका बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि मैकइंटायर अपनी बेहतरीन इन-रिंग स्किल्स की मदद से इस मैच को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और इस मैच के दौरान उनके पास अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका होगा।

3- WWE सुपरस्टार बॉबी लैश्ले

WWE सुपरस्टार बॉबी लैश्ले ने इस हफ्ते Raw में थ्योरी के खिलाफ यूएस चैंपियनशिप मैच लड़ने के संकेत दिए थे। हालांकि, देखा जाए तो लैश्ले पहले भी यूएस चैंपियन रह चुके हैं इसलिए इस मैच में उन्हें कम्पीट करने से शायद ही ज्यादा फायदा होगा। यही कारण है कि इस मैच के बजाए उन्हें इस साल Money in the Bank में मेंस MITB लैडर मैच में शामिल करना चाहिए।

वैसे भी, बॉबी लैश्ले अपने करियर में कभी भी Money in the Bank ब्रीफकेस नहीं जीत पाए हैं और यह मैच जीतने की स्थिति में वो एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में शामिल हो जाएंगे। देखा जाए तो बॉबी लैश्ले के MITB ब्रीफकेस हासिल करने के बाद उन्हें रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा और वो रोमन रेंस के वर्ल्ड टाइटल्स के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।

2- WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस

WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस MITB विजेता रह चुके हैं और उन्होंने WrestleMania 31 में अपने कॉन्ट्रैक्ट को शानदार तरीके से कैश इन करते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। बता दें, सैथ रॉलिंस कुछ वक्त पहले तक कोडी रोड्स के साथ फिउड में हुआ करते थे लेकिन वर्तमान समय में कोडी रोड्स चोटिल हो चुके हैं।

देखा जाए तो इस साल सैथ रॉलिंस को Money in the Bank लैडर मैच में शामिल करना शानदार साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैथ रॉलिंस को MITB लैडर मैच में लड़ने का काफी अनुभव है और इस अनुभव का इस्तेमाल करके वो इस मैच को रोचक बनाने में मदद कर सकते हैं। यही नहीं, इस मैच के दौरान सैथ रॉलिंस को नया प्रतिद्वंदी मिल सकता है।

1- WWE सुपरस्टार फिन बैलर

WWE सुपरस्टार फिन बैलर ने हाल ही में हील टर्न लेते हुए जजमेंट डे को जॉइन किया था और यह पहला मौका है जब उन्होंने मेन रोस्टर में हील टर्न लिया है। इस वजह से बैलर इस वक्त काफी सुर्खियों में आ चुके हैं और यही कारण है कि उन्हें Money in the Bank लैडर मैच में शामिल किया जाना शानदार साबित हो सकता है।

बता दें, फिन बैलर अपने करियर में आज तक MITB ब्रीफकेस नहीं जीत पाए हैं। अगर इस साल फिन बैलर को Money in the Bank लैडर मैच में शामिल किया जाता है तो जजमेंट डे फैक्शन का हिस्सा होने की वजह से उनके पास यह मैच जीतने का सुनहरा मौका होगा। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि WWE उन्हें इस मैच में शामिल करने का फैसला करती है या नहीं।

