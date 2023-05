4 बड़े WWE Superstars जो Night of Champions 2023 में मैच लड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे 

Night of Champions 2023: WWE जल्द ही सऊदी अरब में नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions) इवेंट का आयोजन करने वाली है। इस साल Night of Champions के लिए अभी तक कुल 7 मैचों का ऐलान किया गया है। रोमन रेंस (Roman Reigns) और ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) जैसे बड़े सुपरस्टार्स भी इस इवेंट में मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे।

हालांकि, अभी भी कई ऐसे बड़े सुपरस्टार्स हैं जिन्हें Night of Champions के मैच कार्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इन सुपरस्टार्स को Night of Champions के बाद आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट्स में मैच लड़ने का मौका दिया जा सकता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 बड़े WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो Night of Champions 2023 में मैच लड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे।

4- WWE यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी Night of Champions में मैच लड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे

ऑस्टिन थ्योरी वर्तमान यूएस चैंपियन हैं और उन्हें Night of Champions में अपना टाइटल डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए था। हाल ही में ऑस्टिन थ्योरी के यूएस टाइटल को नया चैलेंजर भी मिला था लेकिन उनका मैच इस इवेंट में बुक नहीं किया गया। बता दें, पिछले हफ्ते SmackDown में यूएस चैंपियन ऑस्टिन की शेमस के साथ दुश्मनी की शुरूआत हुई थी।

अब ऑस्टिन थ्योरी इस हफ्ते SmackDown के एपिसोड में शेमस के खिलाफ अपना यूएस टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। ऑस्टिन थ्योरी और शेमस दोनों ही सुपरस्टार्स शानदार परफॉर्मर हैं, इसलिए इस मैच के धमाकेदार होने की उम्मीद लग रही है। इस वजह से इस बड़े मुकाबले को Night of Champions में कराना ज्यादा बेहतर रहता।

2- WWE सुपरस्टार बॉबी लैश्ले

WWE सुपरस्टार बॉबी लैश्ले के पास Night of Champions में होने जा रहे एक बड़े मुकाबले में जगह बनाने का शानदार मौका था। बता दें, बॉबी लैश्ले SmackDown के एक एपिसोड में ट्रिपल थ्रेट मैच जीतकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। हालांकि, सेमीफाइनल में एजे स्टाइल्स ने बॉबी लैश्ले को हराते हुए उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था।

इस जीत के साथ ही एजे स्टाइल्स Night of Champions में सैथ रॉलिंस के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में जगह बना चुके हैं। वहीं, बॉबी लैश्ले इस इवेंट को मिस करने वाले हैं। देखा जाए तो अब बॉबी लैश्ले Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने पर अपना ध्यान फोकस करना चाहेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने पर उनकी एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में एंट्री हो जाएगी।

1- WWE सुपरस्टार्स द उसोज़

ꜱᴀʀᴀʜ ˢᵉᵉˢ ʰᵉʳ ᵗʳⁱᵇᵃˡ ᶜʰⁱᵉᶠ ᵃᵗ ᴹᴵᵀᴮ @RoMoxSquad Roman Reigns was really in Dad Mode with the Usos Roman Reigns was really in Dad Mode with the Usos😂 https://t.co/gWwOWXhibr

द उसोज़ WWE के अधिकतर प्रीमियम लाइव इवेंट्स में मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि, उन्हें Night of Champions में मैच लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। बता दें, द उसोज़ ने रोमन रेंस की वापसी के बाद अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक और मैच मांगा था लेकिन ट्राइबल चीफ ने उनकी बात नहीं मानी थी।

अब रोमन रेंस खुद ही सोलो सिकोआ के साथ मिलकर Night of Champions में अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस केविन ओवेंस & सैमी ज़ेन का सामना करते हुए दिखाई देंगे। भले ही, द उसोज़ Night of Champions में मैच लड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस इवेंट में ये दोनों सुपरस्टार्स कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे सकते हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes