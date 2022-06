4 WWE Superstars जिनकी Money in the Bank 2022 में हार लगभग तय है

WWE Money in the Bank 2022 के लिए हर कोई काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। इस इवेंट के लिए पहले ही कई बड़े मैचों का ऐलान हो गया है। साधारण टाइटल मैचों के अलावा मेंस और विमेंस सुपरस्टार्स के मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच भी देखने को मिलेंगे। WWE ने शो में कई टैलेंटेड सुपरस्टार्स को बुक किया है।

इस एपिसोड के लिए अभी तक 6 मैचों का ऐलान देखने को मिल गया है। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्हें इवेंट में जीत मिल सकती है वहीं कुछ हार का सामना कर सकते हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम 4 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिनकी Money in the Bank 2022 में हार लगभग तय नजर आ रही है।

4- WWE सुपरस्टार नटालिया

Money in the Bank 2022 में नटालिया और रोंडा राउजी के बीच SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच बड़ा इतिहास रहा है क्योंकि नटालिया ने रोंडा को ट्रेन किया है। उनका राउजी की सफलता में काफी बड़ा किरदार रहा है।

इसी वजह से उन्हें आमने-सामने देखना खास रहेगा। इस मैच में नटालिया की हार हो सकती है क्योंकि रोंडा का टाइटल रन अभी उतना लंबा नहीं रहा है। WWE उन्हें थोड़े लंबे समय तक चैंपियन बनना चाहेगा। इस समय नटालिया की वजह से WWE को उतना फायदा भी नहीं हो रहा है। इसी कारण से टाइटल चेंज का अर्थ नहीं रहेगा।

3&2- मोंटेज फोर्ड और एंजलो डॉकिंस (स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स)

मोंटेज फोर्ड और एंजलो डॉकिंस के पास Money in the Bank में बड़ा मौका होगा। दरअसल, उनका सामना द उसोज़ से अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। वो मिलकर अपने मैच द्वारा जरूर प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, इस समय टाइटल चेंज होना मुश्किल है।

रोमन रेंस और द उसोज़ WWE के टॉप पर चल रहे हैं। उन्हें टाइटल के लिए पराजित करना सभी के लिए मुश्किल रहा है। अभी उन्होंने चैंपियन के तौर पर निराश भी नहीं किया है। इसी वजह से टाइटल चेंज बुक करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मोंटेज फोर्ड और एंजलो डॉकिंस की हार हो सकती है।

1- कार्मेला

Raw के अंतिम एपिसोड में कार्मेला ने एक फैटल 5 वे मैच जीता था। इसी वजह से अब Money in the Bank में उन्हें Raw विमेंस टाइटल के लिए बियांका ब्लेयर के खिलाफ मैच मिलेगा। ब्लेयर को हराना इस समय काफी ज्यादा मुश्किल है और वो कंपनी की सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिनी जाती हैं।

SummerSlam से पहले उनसे टाइटल लेने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ब्लेयर के पास असल में कार्मेला से ज्यादा बेहतर स्किल सेट है। इससे WWE को बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि ब्लेयर को लेकर फैंस की रुचि खत्म हो जाएगी। इसी कारण से कार्मेला को बड़ी हार मिल सकती है।

