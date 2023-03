WWE Money In the Bank मैच जीतने वाले संभावित Superstar के नाम का हुआ खुलासा, 40 साल का रेसलर रचेगा इतिहास?

Money in the Bank 2023: WWE फिलहाल रेसलमेनिया (WrestleMania 39) की तैयारियों में लगा हुआ है, जिसका आयोजन 1 और 2 अप्रैल को कैलिफोर्निया के सोफी स्टेडियम में होगा। हालांकि, एक रिपोर्ट में कंपनी के द्वारा मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) के लिए बनाए गए प्लान्स के बारे में बताया गया है।

Money in the Bank PLE कंपनी के टॉप 5 इवेंट्स में से एक है। इस मैच द्वारा सुपरस्टार्स के पास सीधे टॉप पर जाने का मौका होता है। इस ब्रीफकेस को जीतने वाले सुपरस्टार को निश्चित तौर पर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका मिलता है, जिसे वह कभी भी और कहीं भी भुना सकते हैं। पिछले साल यह ब्रीफकेस मौजूदा यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी ने जीता था।

Xero News की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 40 साल के एलए नाइट को Mr. Money in the Bank 2023 के लिए पहली पसंद बताया जा रहा है। बैकस्टेज नाइट को उनकी शानदार माइक स्किल के कारण Money in the Bank जीतने के मुख्य दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस साल MITB ब्रीफकेस सफलतापूर्वक कैश-इन होगा। रोमन रेंस या कोडी रोड्स को इससे आगे जाकर खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा,

"एलए नाइट अभी भी बैकस्टेज इस साल के MITB विनर की रेस में सबसे आगे हैं। कंपनी का मानना है कि ब्रीफकेस के लिए जिस तरह की माइक स्किल जरूरी होनी चाहिए, वह सब कुछ नाइट में है। इसके साथ ही WWE ने इस साल MITB कॉन्ट्रैक्ट के सफलतापूर्वक कैश-इन का प्लान बनाया है।"

WWE Money in the Bank 2023 का आयोजन UK में होगा

WWE बीते कुछ सालों से यूएसए के बाहर भी कई स्पेशल शोज और प्रीमियम लाइव इवेंट्स को होस्ट कर रहा है। कंपनी ने पिछले साल यूके में लगभग 30 साल बाद Clash at the Castle PLE का आयोजन किया था। शो की जबरदस्त सफलता के बाद WWE फिर से यूके में एक बड़ा PLE होस्ट करने जा रहा है। Money in the Bank 2023 का आयोजन 1 जुलाई को लंदन, यूके में होगा।

WWE @WWE #MITB



ms.spr.ly/6010emOFu BREAKING: WWE Money in the Bank will take place at @TheO2 Arena in London on Saturday, July 1, as first reported by @MailSport BREAKING: WWE Money in the Bank will take place at @TheO2 Arena in London on Saturday, July 1, as first reported by @MailSport! #MITB👉 ms.spr.ly/6010emOFu https://t.co/EmyZNesfWV

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes