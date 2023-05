'WWE में वर्ल्ड चैंपियन बनने आया था'- Raw में बड़ी जीत के बाद फेमस Superstar ने Roman Reigns और Seth Rollins पर साधा निशाना

Shinsuke Nakamura: WWE सुपरस्टार शिंस्के नाकामुरा (Shinsuke Nakamura) ने वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए हुंकार भर दी है। नाकामुरा इस बार एक अलग ही रोल में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रह है कि कंपनी ने भी उनके लिए कुछ तगड़ा प्लान बनाया है।

Raw में इस हफ्ते शिंस्के नाकामुरा का मुकाबला ब्रॉन्सन रीड के साथ हुआ था। ये Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालिफाइंग मैच था। इस मैच में रीड ने अपनी ताकत दिखाई लेकिन अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

बैकस्टेज इंटरव्यू में शिंस्के नाकामुरा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा,

कंपनी ने मेरा जीवन बदल दिया है और Money in the Bank लैडर मैच मेरी जिंदगी को फिर से बदलने वाला है। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप की ओर पहला कदम है। मैं WWE में वर्ल्ड चैंपियन बनने आया था। मैं इस बात को कभी नहीं भूला हूं। मैं किसी भी तरह Money in the Bank ब्रीफकेस का उपयोग करके वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा।

Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन 1 जुलाई को होगा। कंपनी के दो बड़े टाइटल रोमन रेंस के पास (WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप) और एक सैथ रॉलिंस के पास (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप) हैं। अगर नाकामुरा ने Money in the Bank ब्रीफकेस जीता तो फिर वो इन दोनों खिलाफ उसे कैश-इन कर सकते हैं। इस बात के संकेत भी उन्होंने दे दिए है।

WWE Night of Champions में Roman Reigns को मिला था धोखा

नाकामुरा का करियर पिछले कुछ सालों में कुछ खास नहीं रहा है। शुरूआत में उन्हें कंपनी ने पुश जरूर दिया था लेकिन बाद में वो ज्यादातर रिंग से गायब ही रहे। कुछ दिन पहले Night of Champions में रॉलिंस ने एजे स्टाइल्स को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। रोमन रेंस को भी चैंपियन के रूप में हजार दिन पूरे हो गए। हालांकि उनका फैक्शन अब टूट गया है। Night of Champions में जिमी उसो ने उन्हें दो किक मार दी थी। अब देखना होगा कि इनकी स्टोरीलाइन में आगे क्या नया होगा।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes