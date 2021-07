5 चीजें जो मेंस Money in the Bank विजेता बिग ई आने वाले समय में कर सकते हैं 

मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2021 पीपीवी में WWE सुपरस्टार बिग ई (Big E) ने 7 सुपरस्टार्स को हराते हुए ब्रीफकेस हासिल किया था। इस मैच में बिग ई के अलावा सैथ रॉलिंस, ड्रू मैकइंटायर, रिडल, रिकोशे, जॉन मॉरिसन और केविन ओवेंस कम्पीट कर रहे थे।

आपको बता दें, बिग ई ने मैच के अंत में सैथ रॉलिंस को बिग एंडिंग मूव देकर धराशाई करने के बाद लैडर पर चढ़कर Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल किया था। इस मैच में बिग ई की जीत के बाद एरीना में मौजूद फैंस द्वारा उन्हें काफी चीयर किया गया।

अब जबकि, बिग ई मिस्टर Money in the Bank बन चुके हैं, वह अपनी मर्जी के अनुसार WWE या यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में कभी भी जगह बना सकते हैं। फैंस लंबे समय से बिग ई को वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में देखना चाहते थे और अब उनकी इच्छा जल्द ही पूरी होने जा रही है। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसी चीजों का जिक्र करने वाले हैं जो कि मेंस Money in the Bank विजेता बिग ई आने वाले समय में करते हुए दिखाई दे सकते हैं।

5- मिस्टर Money in the Bank बिग ई, कोफी किंग्सटन का बदला ले सकते हैं

भले ही Money in the Bank 2021 पीपीवी बिग ई के लिए शानदार साबित हुआ लेकिन उनके न्यू डे पार्टनर कोफी किंग्सटन के लिए यह पीपीवी मुश्किलों से भरा था। आपको बता दें, इस पीपीवी में हुए WWE चैंपियनशिप मैच में बॉबी लैश्ले ने कोफी किंग्सटन का बुरा हाल कर दिया था और कोफी को वापसी के ज्यादा मौका नहीं मिले थे। अंत में बॉबी लैश्ले ने कोफी किंग्सटन को हर्ट लॉक सबमिशन मूव में जकड़कर हराया था।

यही कारण है कि बिग ई अपने पार्टनर कोफी का बदला लेने के लिए WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा बिग ई के मिस्टर Money in the Bank बनने की वजह से भी उनका WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले को टारगेट करना बनता है। बिग ई भी बॉबी लैश्ले की तरह एक ताकतवर सुपरस्टार हैं और अगर इन दोनों सुपरस्टार्स का फ्यूड शुरू होता है तो लैश्ले द्वारा बिग ई को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होगा।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 3 NEXT