5 पूर्व Money in the Bank विजेता जो WWE में कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए

Money in the Bank: WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों ने कई रेसलर्स की किस्मत बदली है। हालांकि, कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा करने वाले सभी सुपरस्टार्स इसे सफलतापूर्वक कैश-इन करने में सफल नहीं हुए हैं। कुछ लोगों की किस्मत इस मामले में खराब भी रही है।

जॉन सीना और ब्रॉन स्ट्रोमैन ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं, जिन्होंने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट के असफल कैश-इन होने के बावजूद भी अपने करियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रखी है। हालांकि, कुछ रेसलर्स इसमें असफल रहे हैं। इस आर्टिकल में हम 5 पूर्व Money in the Bank विजेताओं के बारे में बात करेंगे, जो कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए हैं।

5- पूर्व WWE Money in the Bank विजेता Mister Kennedy

मिस्टर कैनेडी ने WrestleMania 23 में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा किया था। उन्होंने इस मैच में सीएम पंक, फिनली, ऐज, जैफ हार्डी, मैट हार्डी, बुकर टी और रैंडी ऑर्टन को हराकर ब्रीफकेस जीता था।

सभी को लगा था कि कैनेडी जरूर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। हालांकि, ऐज ने 7 मई 2007 को Raw के एक एपिसोड में मिस्टर कैनेडी को ब्रीफकेस के लिए हराया था। इसी कारण कैनेडी के हाथ से मौका चला गया और वो इसके बाद भी कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए।

4- डेमियन सैंडो

डेमियन सैंडो काफी टैलेंटेड सुपरस्टार थे और जब उन्होंने 2013 में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था, तो फैंस बहुत खुश हो गए थे। सभी को लगा था कि WWE को अपना अगला बड़ा स्टार मिल गया है। हालांकि, सैंडो की किस्मत खराब रही।

वो जॉन सीना के खिलाफ अपना कैश-इन मैच हार गए। डेमियन कभी इस हार से रिकवर नहीं कर पाए और उनकी बुकिंग खराब होती गई। बाद में उन्होंने WWE को छोड़ दिया। कई फैंस का यही मानना है कि WWE ने डेमियन का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया।

3- बैरन कॉर्बिन

बैरन कॉर्बिन ने जब 2017 का Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था, तो फैंस को उम्मीद थी कि वो अगले टॉप हील स्टार बनेंगे। कॉर्बिन के पास जबरदस्त साइज और अच्छी रेसलिंग स्किल्स थी। इसी वजह से सभी को पता था कि वो फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन हैं।

जब बैरन अपना Money in the Bank ब्रीफकेस सफलतापूर्वक कैश-इन नहीं कर पाए, तो भी फैंस को उम्मीद थी कि आगे जाकर लोन वुल्फ खुद के दम पर वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनने में सफल रहेंगे। हालांकि, कॉर्बिन की बुकिंग में लगातार गिरावट आई है।

2- ओटिस

ओटिस का 2020 में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतना काफी चौंकाने वाली चीज़ थी। बाद में रिपोर्ट्स आई थी कि ओटिस को विंस मैकमैहन अगले टॉप स्टार के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने इस ब्रीफकेस को 168 दिनों तक अपने पास रखा।

बाद में वो Hell in a Cell 2020 में मिज़ के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट गंवा बैठे। यहां से साफ हो गया कि विंस मैकमैहन, ओटिस के प्रदर्शन से प्रभावित नहीं हुए और इसी कारण उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया। इसके बाद ओटिस ने फिर से टैग टीम डिवीजन में एंट्री की।

1- ऑस्टिन थ्योरी

ऑस्टिन थ्योरी को WWE के अगले टॉप सुपरस्टार्स में गिना जा रहा है। Money in the Bank 2022 में उन्होंने सरप्राइज एंट्री की थी और बाद में ब्रीफकेस पर कब्जा भी कर लिया था। हालांकि, थ्योरी की किस्मत खराब रही। रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन थे।

इसी वजह से उन्हें पता था कि रेंस को हराना उनके लिए मुश्किल रहेगा। थ्योरी ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सैथ रॉलिंस के खिलाफ MITB ब्रीफकेस दांव पर लगाया। हालांकि, वो जीत हासिल करने में असफल हुए। थ्योरी को फ्यूचर टॉप स्टार के रूप में अभी भी देखा जा रहा है। हालांकि, पूर्व Money in the Bank विजेता वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए हैं।

