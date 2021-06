5 यादगार मौके जब WWE में सैमी जेन और केविन ओवेंस के बीच शानदार मैच देखने को मिला था 

सैमी जेन (Sami Zayn) और केविन ओवेंस (Kevin Owens) की दुश्मनी WWE का हिस्सा बनने से पहले से ही जारी रही है। हालांकि, असल जिंदगी में ये दोनों सुपरस्टार्स काफी अच्छे दोस्त हैं लेकिन रिंग में अधिकतर मौकों पर ये दोनों सुपरस्टार्स एक-दूसरे से दुश्मन की तरह ही पेश आए हैं। आपको बता दें, इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच केमिस्ट्री काफी अच्छी है। यही कारण है कि जब भी इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच होता है तो मैच के दौरान फैंस को शानदार एक्शन देखने को मिलता है।

आपको बता दें, इस हफ्ते SmackDown में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में इन दोनों सुपरस्टार्स का एक बार फिर मुकाबला होने जा रहा है और इस मैच का विजेता 2021 Money in the bank लैडर मैच में जगह बना लेगा। इस आर्टिकल में हम ऐसे 5 यादगार मौकों का जिक्र करने वाले हैं जब WWE में सैमी जेन vs केविन ओवेंस का मैच देखने को मिला था।

5- केविन ओवेंस vs सैमी जेन (WWE Hell in a Cell 2021)

Hell in a Cell 2021 में केविन ओवेंस vs सैमी जेन का मैच देखने को मिला था। इससे पहले WrestleMania 37 में सैमी को ओवेंस के खिलाफ मैच में हार मिली थी। आपको बता दें, Hell in a Cell 2021 से पहले SmackDown के आखिरी एपिसोड में कमांडर अजीज द्वारा ओवेंस पर नाइजीरियन नेल से हमला किये जाने के बाद ओवेंस को सांस लेने में परेशानी होने लगी थी।

यही वजह है कि हाल ही में संपन्न हुए WWE पीपीवी में हुए मैच में शुरूआत से ही सैमी जेन के पास बढ़त मौजूद थी। हालांकि, पूरी तरह स्वस्थ नहीं होने के बावजूद भी ओवेंस ने सैमी का डटकर सामना किया। अंत में, सैमी जेन, ओवेंस को हैलुवा किक मूव देकर पिन करते हुए मैच जीतने में कामयाब रहे थे।

