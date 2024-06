WWE Money in the Bank इतिहास के 5 सबसे जबरदस्त मेन इवेंट्स जिन्हें सालों तक याद रखा जाएगा

Money in the Bank Best Main Events: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) काफी फैंस का पसंदीदा इवेंट है। इस इवेंट की शुरुआत 2010 में हुई थी और इस दौरान मुख्य थीम लैडर मैच थे। Money in the Bank में लैडर मैचों के अलावा सिंगल्स या टैग टीम मैच देखने को मिलते हैं। कई बार मेन इवेंट में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैच होते हैं तो कभी वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच होते हैं।

Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन काफी सालों से हो रहा है। इस दौरान कुछ मेन इवेंट्स शानदार रहे हैं जबकि कुछ उतने खास साबित नहीं हुए हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम Money in the Bank इतिहास के 5 सबसे शानदार और जबरदस्त मेन इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं।

5- सैथ रॉलिंस vs डीन एम्ब्रोज़ (WWE Money in the Bank 2015)

सैथ रॉलिंस को अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डीन एम्ब्रोज़ के खिलाफ Money in the Bank 2015 में डिफेंड करना पड़ा था। दोनों सुपरस्टार्स के बीच असल में एक लैडर मैच देखने को मिला था। उनके बीच दुश्मनी काफी शानदार साबित हुई थी। इसके पहले दोनों के बीच मैच हुए थे लेकिन उनका सही तरह से नतीजा नहीं निकला था।

ऐसे में इस मैच का काफी ज्यादा महत्व था। दोनों सुपरस्टार्स ने एक जबरदस्त मैच दिया। उन्होंने कई अच्छे मूव्स का उपयोग किया और यादगार स्पॉट्स भी देखने को मिले। इस मैच के अंत में दोनों टाइटल के लिए लैडर पर लड़ने लगे। इस दौरान डीन लैडर पर से गिर गए और अंत में सैथ रॉलिंस के हाथ में टाइटल रहा। इस वजह से उन्हें जीत मिली और उन्होंने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन कर लिया।

4- रैंडी ऑर्टन vs रॉब वैन डैम vs सीएम पंक vs डेनियल ब्रायन vs क्रिश्चियन vs शेमस (WWE Money in the Bank 2013)

Money in the Bank 2013 का लैडर मैच काफी ज्यादा बढ़िया साबित हुआ था। इस मैच में सभी सुपरस्टार्स (सीएम पंक, क्रिश्चियन, रैंडी ऑर्टन, डेनियल ब्रायन, रॉब वैन डैम और शेमस) पहले वर्ल्ड चैंपियंस रह चुके थे। उन सभी सुपरस्टार्स को इसका काफी ज्यादा अनुभव था। ऐसे में उनके पास Money in the Bank लैडर मैच जीतने का अच्छा मौका था। सभी सुपरस्टार्स ने मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया।

यह मैच काफी लंबा चला और अंत काफी शॉकिंग रहा। सीएम पंक और पॉल हेमन के बीच अनबन देखने को मिली। हेमन ने पंक को लैडर पर से गिरा दिया था और इससे रैंडी ऑर्टन की राह आसान हो गई। उन्होंने लैडर पर चढ़कर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को निकाला और सभी फैंस को सरप्राइज कर दिया।

3- जॉन सीना vs एल्बर्टो डेल रियो vs ब्रे वायट vs केन vs सिजेरो vs शेमस vs रैंडी ऑर्टन vs रोमन रेंस (Money in the Bank 2014 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच)

डेनियल ब्रायन को चोटिल होने की वजह से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को छोड़ना पड़ा था। इस वजह से खाली टाइटल के लिए Money in the Bank 2014 में लैडर मैच का आयोजन किया गया था। इस मैच में जॉन सीना के अलावा ब्रे वायट, सिजेरो, एल्बर्टो डेल रियो, केन, रैंडी ऑर्टन, शेमस जैसे सुपरस्टार्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। काफी सारे हथियारों का उपयोग हुआ।

अंत में जॉन सीना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने केन पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया और फिर रैंडी ऑर्टन पर भी इसी मूव का उपयोग किया। दोनों सुपरस्टार्स को धराशाई करने के बाद सीना ने लैडर पर चढ़कर चैंपियनशिप निकाली और नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। यह मैच सही मायने में जबरदस्त साबित हुआ था।

2- रोमन रेंस vs सैथ रॉलिंस (WWE Money in the Bank 2016)

रोमन रेंस ने Extreme Rules में अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन कर लिया था। इसके बाद सैथ रॉलिंस ने चौंकाने वाली वापसी करते हुए रेंस पर हमला किया था। इसी वजह से Money in the Bank 2016 के लिए दोनों पूर्व साथियों के बीच मैच तय हुआ। सैथ का लक्ष्य वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को वापस हासिल करना था।

उन्होंने शानदार काम किया। दोनों सुपरस्टार्स का मैच काफी लंबा चला। सभी को लग रहा था कि रोमन टाइटल रिटेन कर लेंगे। इसके बावजूद अंत में सैथ रॉलिंस ने रेंस को हराकर चैंपियनशिप जीत ली। इस मैच के बाद डीन एम्ब्रोज़ ने आकर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और वो नए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। यह मैच सही मायने में खास रहा था। इस मेन इवेंट को सबसे यादगार माना जाता है।

1- जॉन सीना vs सीएम पंक (WWE Money in the Bank 2011)

Money in the Bank के इतिहास का सबसे अच्छा और यादगार मेन इवेंट जॉन सीना और सीएम पंक के बीच देखने को मिला था। दोनों के मुकाबले को आज भी सभी फैंस द्वारा याद रखा जाता है। सीएम पंक का WWE कॉन्ट्रैक्ट Money in the Bank 2011 के दिन खत्म हो रहा था। साथ ही यह मैच पंक के होमटाउन शिकागो में हो रहा था।

अगर वह जॉन सीना को हरा देते तो वो WWE चैंपियनशिप के साथ कंपनी छोड़ते। कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दोनों के बीच WWE टाइटल मैच जबरदस्त साबित हुआ। उन्होंने शानदार मूव्स का उपयोग किया। फैंस का रिएक्शन भी मैच को लेकर शानदार रहा। विंस मैकमैहन ने काफी कोशिशें की लेकिन अंत में पंक ने मैच जीता और टाइटल लेकर चले गए। इस मैच को सभी के द्वारा याद किया जाता है।