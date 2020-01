WrestleMania 36 में सैथ रॉलिंस के लिए 5 संभावित प्रतिद्वंदी पंकज जोशी FOLLOW SENIOR ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 16, 2020

Jan 16, 2020 IST SHARE

सैथ रॉलिंस के लिए पिछला साल काफी शानदार रहा है। साल की शुरूआत में सैथ रॉलिंस ने रॉयल रंबल जीता और इसके बाद रेसलमेनिया को पिछले साल हैडलाइन किया था। बेबीफेस के रूप में पिछले साल शुरूआत में उन्होंने अच्छा काम किया। रेसलमेनिया के बाद थोड़ा-थोड़ा कर के फैंस उन्हें बेबीफेस के तौर पर नापसंद करने लग गए थे। साल के अंत में उन्होंने हील टर्न ले लिया था। पिछले साल सैथ रॉलिंस ने लैसनर को दो बार हराया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले साल सैथ रॉलिंस का काफी अच्छा गया था। हालांकि क्राउन ज्वेल में वो फीन्ड के खिलाफ यूनिवर्सल टाइटल हार गए थे। लेकिन वो सबसे सफल सुपरस्टार रहे। इस समय मंडे नाइट रॉ में उनका जलवा जारी हैं। रॉयल रंबल के बाद रेसलमेनिया 36 का दौर शुरू हो जाएगा। फैंस इस बात को जानना चाहते हैं कि सैथ रॉलिंस का मैच रेसलमेनिया में किसके साथ होगा। तो आइए जानते हैं रेसलमेनिया 36 में सैथ रॉलिंस के संभावित प्रतिद्वंदी कौन-कौन हैं। # जॉन सीना जॉन सीना कई दिन से WWE में नजर नहीं आए है। वो पार्ट टाइम की भूमिका निभा रहे हैं। काफी लंबे समय से वो नजर नहीं आए है। रॉयल रंबल और रेसलमेनिया में उनके आने का फैंस इंतजार करते हैं। जॉन सीना के लिए कोई ना कोई प्लान कंपनी के लिए रहेगा। कई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रेसलमेनिया 36 में सीना का बड़ा रोल रहेगा। एक छोटे रोल में आकर अगर सैथ रॉलिंस के साथ सीना का मुकाबला होता है तो ये एक ड्रीम मैच होगा। और सबसे बड़े स्टेज में फैंस इस मैच को काफी ज्यादा पसंद करेंगे। 1 / 5 NEXT Advertisement

