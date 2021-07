5 कारण क्यों बॉबी लैश्ले ने कोफी किंग्सटन को बुरी तरह हराकर WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया

Look at the intensity in the eyes of the #WWEChampion.@fightbobby vs. @TrueKofi happens RIGHT NOW LIVE at #MITB!@peacockTV 🦚 https://t.co/MvelFFn2nH@WWENetwork 🌎 https://t.co/aEwGYUp0uE pic.twitter.com/f9t5k19NtF