5 कारण क्यों WWE ने ल्यूक हार्पर को कंपनी से निकालने का फैसला लिया

ल्यूक हार्पर डब्लू डब्लू ई(WWE) ने ल्यूक हार्पर को रिलीज़ कर दिया है। हार्पर ने मार्च 2012 में WWE ज्वॉइन किया और वह खुद को NXT रोस्टर में स्थापित करने में लग गए। उसी साल उन्हें वायट फैमिली का हिस्सा बनाया गया। वायट फैमिली ने जुलाई,2013 में मेन रोस्टर में डेब्यू किया और आपको बता दें, हार्पर कंपनी में अपने 6 साल के करियर के दौरान इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, 2 बार स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल जीत चुके हैं। रेसलमेनिया 35 वीकेंड में वापसी करने के बावजूद हार्पर ने इसके एक हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उन्होंने WWE छोड़ने की मांग की है। इसके बाद उन्होंने क्लैश ऑफ़ चैंपियंस पीपीवी में वापसी करते हुए एरिक रोवन को रोमन रेंस को हराने में मदद की, लेकिन इनकी जोड़ी ज्यादा दिनों तक दिखाई नहीं दी और हार्पर एक बार फिर WWE टेलीविज़न से गायब हो गए। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसे कारणों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों WWE ने हार्पर को रिलीज़ करने का फैसला लिया।

#5 वह पिछले कई महीनों से WWE छोड़ना चाहते थे अब जबकि WWE ने TJP, गोल्डस्ट, टाय डिलिंजर और हीडियो इटामी जैसे सुपरस्टार्स को साल 2019 की शुरुआत में रिलीज़ कर दिया लेकिन हार्पर के कई बार मांग करने के बावजूद भी कंपनी ने उन्हें रिलीज़ नहीं किया। पूर्व वायट फैमिली मेंबर ने WrestleMania Axxess के वर्ल्ड्स कोलाइड इवेंट में वापसी करते हुए डोमिनिक डाइजाकोविक को हराया और इसके अलावा उन्होंने रेसलमेनिया 35 में आंद्रे द जाइंट मेमोरियल बैटल रॉयल में भी कम्पीट किया था। इसके बाद उन्होंने स्मैकडाउन के एपिसोड से पहले हुए डार्क मैच में EC3 के खिलाफ मैच लड़ा और रिपोर्ट्स की माने तो विंस मैकमैहन को यह मैच बिलकुल भी पसंद नहीं आया। इस वाक्ये के बाद हार्पर ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने खुद को कंपनी से रिलीज़ कराने का कठिन फैसला लिया है। 1 / 4 NEXT Advertisement

