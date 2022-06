WWE Money in the Bank: 5 बातें जो शायद आप प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में नहीं जानते होंगे

WWE में पिछले कई सालों से मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्सेप्ट की वजह से कई यादगार पल देखने को मिल चुके हैं। आपको बता दें, Money in the bank लैडर मैच देखने को मिलते हैं और इस मैच के दौरान रिंग के ऊपर ब्रीफकेस टंगी होती है। इस ब्रीफकेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होता है जिसका इस्तेमाल करके सुपरस्टार्स कभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए मौका पा सकते हैं।

आपको बता दें, ऐज पहले मिस्टर Money in the bank थे और उन्होंने साल 2006 में जॉन सीना के खिलाफ न्यू ईयर रेवोल्यूशन में अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया था। वहीं, बिग ई Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने वाले आखिरी सुपरस्टार थे, उन्होंने बॉबी लैश्ले को हराते हुए WWE चैंपियनशिप को जीता था।

इस आर्टिकल में हम Money in the bank प्रीमियम लाइव इवेंट से जुड़ी 5 ऐसी चीजों का जिक्र करने वाले हैं जिनके बारे में फैंस शायद ही जानते होंगे।

5- Money in the bank विजेता के पास WWE चैंपियन बनने की लगभग गारंटी होती है

पूर्व WWE सुपरस्टार डीन एंब्रोज

WrestleMania 21 में पहला Money in the Bank मैच होने के बाद से ही इस मैच में 80 से ज्यादा WWE सुपरस्टार्स हिस्सा ले चुके हैं। अभी तक 26 Money in the Bank विजेता रह चुके हैं जिनमें से 22 सुपरस्टार्स 5 अलग-अलग चैंपियनशिप पर सफलतापूर्वक अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके नए चैंपियन बने थे। आपको बता दें, WWE चैंपियनशिप पर सुपरस्टार्स अभी तक 12 बार अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर चुके हैं।

इनमें से 10 बार सुपरस्टार्स सफलतापूर्वक अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके नए चैंपियन बनने में सफल रहे थे। आपको बता दें, साल 2017 से WWE में विमेंस Money in the bank मैच का भी आयोजन होने लगा है और अभी तक कंपनी को 5 विमेंस Money in the Bank विजेता मिल चुके हैं। इनमें से 4 विजेता अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके नई चैंपियन बनी थी जबकि Money in the Bank 2020 की विजेता असुका के कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किये बिना ही बैकी लिंच ने उन्हें अपना Raw विमेंस टाइटल सौंप दिया था।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

4- केवल एक WWE सुपरस्टार ने मैच के दौरान अपना Money in the bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया था

सैथ रॉलिंस

WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस एकमात्र ऐसे Money in the bank विजेता रहे हैं जिन्होंने जारी मैच के दौरान अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया था। आपको बता दें, WrestleMania 31 के मेन इवेंट में हुए रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर के मैच के दौरान रॉलिंस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया था।

जिस वक्त रॉलिंस अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके इस मैच में शामिल हुए, तब तक रोमन और लैसनर खतरनाक फाइट करने की वजह से थक चुके थे। सैथ के मैच में शामिल होने के बाद बीस्ट ने रॉलिंस को F5 देने की कोशिश की थी लेकिन रोमन ने बीस्ट को स्पीयर दे दिया था। इसके बाद सैथ, रोमन को कर्ब स्टॉम्प देकर पिन करते हुए नए चैंपियन बने थे।

3- WWE लैजेंड केन और कार्मेला के नाम है अनोखा रिकार्ड

कार्मेला, आर ट्रुथ और केन

WWE लैजेंड केन साल 2010 में मिस्टर Money in the bank बने थे और इसके केवल 49 मिनट बाद केन, रे मिस्टीरियो के खिलाफ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हुए नए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे। इसी के साथ केन के नाम सबसे कम समय तक Money in the bank ब्रीफकेस रखने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया था।

वहीं, कार्मेला ने मिस Money in the bank बनने के बाद इस ब्रीफकेस को 287 दिनों तक अपने पास रखने के बाद साल 2018 में शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ कैश इन किया था। इसी के साथ कार्मेला ने सबसे ज्यादा दिनों तक ब्रीफकेस रखने का रिकॉर्ड बना लिया था।

2- केवल एक WWE सुपरस्टार कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके मैच जीतने के बाद भी चैंपियन नहीं बन पाए

जॉन सीना

WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने साल 2012 में Raw के 1000वें एपिसोड के दौरान अपने Money in the bank कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके WWE चैंपियन सीएम पंक के खिलाफ मैच बुक किया। इस मैच के अंतिम पलों में सीना ने पंक को STF सबमिशन मूव में जकड़ रखा था।

उसी समय से बिग शो ने मैच में दखल देते हुए सीना पर हमला कर दिया और इस वजह से सीना को DQ से मैच में जीत मिली। हालांकि, WWE का नियम है कि DQ से जीत मिलने पर किसी सुपरस्टार को चैंपियन नहीं बनाया जाएगा। यही कारण है कि सीना यह मैच जीतकर भी चैंपियन नहीं बन पाए थे।

1- 6 WWE सुपरस्टार्स को अपना Money in the bank कॉन्ट्रैक्ट डिफेंड करना पड़ा था

Money in the bank पीपीवी

WWE सुपरस्टार ऐज न केवल पहले Money in the bank विजेता थे बल्कि वह ऐसे पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट डिफेंड किया था और वह लैडर मैच में मैट हार्डी को हराकर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिटेन करने में सफल रहे थे। वहीं, रॉब वैन डैम को उस वक्त के आईसी चैंपियन शैल्टन बेंजामिन के खिलाफ विनर टेक्स ऑल मैच में अपना कॉन्ट्रैक्ट डिफेंड करना पड़ा था।

बेंजामिन के खिलाफ मैच में रॉब ने यह मैच जीतकर न केवल अपना कॉन्ट्रैक्ट रिटेन किया था बल्कि वह नए आईसी चैंपियन भी बने थे। इसके अलावा डॉल्फ दो मौकों पर और ब्रॉन स्ट्रोमैन एक मौके पर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिटेन करने में सफल रहे थे। वहीं, मिस्टर कैनिडी और ओटिस अपना कॉन्ट्रैक्ट डिफेंड करते हुए मैच हार गए थे।

LIVE POLL Q. 0 votes so far