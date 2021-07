5 चीजें जो इस हफ्ते WWE Raw में सही थीं

WWE के लिए इस हफ्ते का रॉ (Raw) एपिसोड करना थोड़ा हैरानी, परेशानी और नादानी वाला था क्योंकि उन्होंने शो की शुरुआत में किसी ऐसे रेसलर को नहीं भेजा जिसे हम अमूमन देखते हैं। इस हफ्ते के शो की शुरुआत हुई निकी A.S.H. (Nikki A.S.H.) के साथ जो अपनी पिछले हफ्ते की जीत के बारे में बात करना चाह रही थीं।

उनकी जीत वाकई में खास थी क्योंकि उससे महज एक दिन पहले हुए विमेंस Money In The Bank लैडर मैच में उन्होंने Money In The Bank ब्रीफकेस जीता था जिसे उन्होंने तब विमेंस चैंपियन रहीं शार्लेट फ्लेयर पर कैश इन कर लिया था। ये एक रोमांचक पल था और फैंस इसके लिए तैयार नहीं थे।

वहीं शो में बॉबी लैश्ले ने ये जताया कि वो WWE SummerSlam में अपने टाइटल को गोल्डबर्ग के खिलाफ डिफेंड नहीं करना चाह रहे हैं। इसकी वजह कोई भय नहीं है बल्कि सिर्फ उनकी मान्यता है जिसके मुताबिक अन्य रेसलर्स को मौके मिलने चाहिए और उन्होंने अपने गुस्से को सेड्रिक एलेक्जेंडर और शैल्टन बेंजामिन पर निकाला। आइए आपको उन पलों के बारे में बताते हैं जो इस हफ्ते के शो में धमाकेदार थे।

#5 WWE ने शो की शुरुआत विमेंस सेगमेंट से की

विमेंस रेसलर्स को पुश मिलनी चाहिए और हर कोई इस बात का एक समर्थक रहा है। इस हफ्ते कंपनी ने वही किया जब उन्होंने पिछले हफ्ते Raw विमेंस चैंपियन बनीं निकी A.S.H. को शो की शुरुआत में एक प्रोमो के लिए भेजा। फैंस इस पल को लेकर खासे खुश नजर आए जो ये बताता है कि निकी एक लंबे समय तक चैंपियन रह सकती हैं।

रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर ने रीमैच पर अपनी दावेदारी पेश की जिसके जवाब में एडम पियर्स और सोन्या डेविल ने इन तीनों के बीच WWE SummerSlam में एक ट्रिपल थ्रेट मैच बुक कर दिया। शो में शार्लेट फ्लेयर की मांग पर एक मैच रखा गया जिसमें वो Raw विमेंस चैंपियन से लड़ने वाली थीं।

