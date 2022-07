5 बड़ी बातें जो WWE ने Money in the Bank के जरिए इशारों-इशारों में बताई

Money in the Bank: WWE Money in the Bank उम्मीद के अनुसार एक धमाकेदार इवेंट साबित हुआ, जिसमें 2 टाइटल चेंज हुए, एक चैंपियन ने अपनी बेल्ट को सफलतापूर्वक डिफेंड किया, एक चौंकाने वाला कैशइन देखने को मिला और एक ऐसा सुपरस्टार मिस्टर Money in the Bank बना है, जिसकी जीत की उम्मीद किसी को नहीं थी।

ओमोस, बैकी लिंच और रिडल समेत कई अन्य बड़े सुपरस्टार्स को चाहे हार मिली हो, लेकिन उन्हें कमजोर दिखाने से काफी हद तक बचाने की कोशिश की गई। इस आर्टिकल में हम उन 5 बड़ी बातों के बारे में आपको बताएंगे, जो WWE ने Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेट के जरिए इशारों-इशारों में बताई हैं।

#)थ्योरी को WWE मे मेन इवेंट सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता

WWE में बहुत कम सुपरस्टार्स ऐसे रहे हैं, जो डेब्यू के एक साल के अंदर ही बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हों। अब इस लिस्ट में थ्योरी का नाम भी जुड़ गया है, जिन्हें खुद विंस मैकमैहन टॉप सुपरस्टार बनाना चाहते हैं। थ्योरी मेन रोस्टर पर आने के बाद कई दिग्गजों को मात देने के अलावा यूएस चैंपियन भी बन चुके हैं।

हालांकि Money in the Bank 2022 में उन्हें बॉबी लैश्ले के खिलाफ WWE यूएस टाइटल हारना पड़ा, लेकिन इसी इवेंट में वो मिस्टर Money in the Bank भी बने हैं। उनकी इस तरह की बुकिंग दर्शा रही है कि कंपनी किसी हालत में उन्हें कमजोर नहीं दिखाना चाहती। अगर उनका पुश ऐसे ही जारी रहा तो वो जल्द ही बड़े इवेंट्स को हेडलाइन करते हुए नजर आ सकते हैं।

#)क्या रोंडा राउजी ब्रेक पर जाने वाली हैं?

रोंडा राउजी ने इस साल विमेंस Royal Rumble मैच में एंट्री लेकर और उसे जीतकर सबको चौंका दिया था। आगे चलकर WrestleMania 38 में उन्होंने SmackDown विमेंस टाइटल के लिए शार्लेट फ्लेयर को चैलेंज किया, लेकिन उन्हें हार मिली। वहीं WrestleMania Backlash में राउजी ने शार्लेट से अपना बदला पूरा कर SmackDown विमेंस टाइटल अपने नाम किया।

Money in the Bank 2022 में उन्होंने नटालिया को हराकर अपनी चैंपियनशिप बेल्ट को सफलतापूर्वक डिफेंड किया, लेकिन कुछ ही देर बाद मिस Money in the Bank लिव मॉर्गन उनपर कॉन्ट्रैक्ट को कैशइन कर नई SmackDown विमेंस चैंपियन बनीं।

राउजी का SmackDown टाइटल रन पूरे 2 महीने भी नहीं चल पाया और ना ही ये चैंपियनशिप सफर उनके लिए यादगार बन पाया। वहीं उनका एकदम से टाइटल हार जाना इस ओर संकेत दे रहा है कि वो थोड़े समय तक WWE से दूर रहने वाली हैं।

#)लिव मॉर्गन को मिली अपने करियर की सबसे बड़ी जीत

आपको याद दिला दें कि लिव मॉर्गन को पिछले साल भी बहुत बड़ा पुश मिला था और एक समय पर उनके जल्द ही विमेंस चैंपियन बनने की उम्मीद की जाने लगी थी। पिछले साल भी उन्हें विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जीत की प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाईं।

इस बार एक बार फिर उन्हें Money in the Bank से पूर्व जबरदस्त मोमेंटम हासिल था और अच्छी बात ये रही कि उन्हें जीत के लिए भी बुक किया गया। मिस Money in the Bank बनना उनके लिए एक खास लम्हा रहा, लेकिन रोंडा राउजी पर कैशइन के बाद SmackDown विमेंस टाइटल जीत उनके करियर की अभी तक की सबसे बड़ी जीत भी रही। अब लोगों को उम्मीद होगी कि WWE उन्हें एक चैंपियन के तौर पर अच्छे ढंग से बुक करे, जिससे SmackDown का संघर्ष करता विमेंस डिविजन बेहतर स्थिति में पहुंच पाए।

#)द ब्लडलाइन की लैगेसी जारी है

द ब्लडलाइन पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से WWE में अपने दुश्मनों को डोमिनेट करता आया है। एक तरफ रोमन रेंस हैं, जिनका टाइटल रन 650 दिनों के आंकड़े को पार कर चुका है, वहीं उनके कज़िन ब्रदर्स, द उसोज़ का SmackDown टैग टीम टाइटल रन जल्द ही एक साल पूरा करने वाला है।

Money in the Bank में उन्हें द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स को डिफेंड करना था। दोनों टीमों के बीच मैच धमाकेदार रहा, लेकिन अंत में द उसोज़ चैंपियनशिप बेल्ट्स को रिटेन करने में सफल रहे। रोमन रेंस चाहे इस प्रीमियम लाइव इवेंट में मौजूद ना रहे हों, लेकिन द उसोज़ ने बड़ी जीत दर्ज कर द ब्लडलाइन की लैगेसी को आगे बढ़ाया है।

#)द सैमी जेन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं

सैमी जेन काफी समय से रोमन रेंस के फैक्शन, द ब्लडलाइन के ऑफिशियल मेंबर बनने की कोशिश करते आए हैं। उन्होंने यहां तक कि द ब्लडलाइन की टी-शर्ट पहन कर एंट्री लेनी शुरू की और मेंस MITB लैडर मैच में भी द ब्लडलाइन की ओर से फाइट करते नजर आए।

उन्होंने कहा था कि वो इस मैच को जीतकर द ब्लडलाइन की लैगेसी को आगे बढ़ाएंगे, मगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। पिछले करीब 2 सालों में WWE यूनिवर्स ये जान ही चुका है कि जो भी ट्राइबल चीफ को गुस्सा दिलाता है, उसका कितना बुरा हाल किया जाता है। अब द ब्लडलाइन का प्रतिनिधित्व करते हुए जेन, अपने वचनों पर खरे नहीं उतर पाए। ये इस बात के संकेत हैं कि वापसी के बाद रोमन रेंस, सैमी जेन की पीट-पीटकर बहुत बुरी हालत कर सकते हैं।

