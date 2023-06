WWE Raw: 5 बड़ी बातें जो रॉ के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई

Raw: WWE Raw में इस हफ्ते की शुरुआत सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के सैगमेंट से हुई, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए ओपन चैलेंज रखा। इस बीच विमेंस मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर क्वालिफाइंग मैचों ने फैंस का दिल जीता।

रोंडा राउज़ी और शेना बैज़लर की टीम, गुंथर, बैकी लिंच और ज़ोई स्टार्क ने अपने-अपने मैचों में जीत दर्ज की। वहीं मेन इवेंट में रॉलिंस ने सफलतापूर्वक अपने टाइटल को रिटेन किया। इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 5 बड़ी बातों के बारे में, जो WWE ने इस हफ्ते Raw के जरिए इशारों-इशारों में बताई हैं।

#)क्या WWE Raw में The Judgement Day में फूट पड़ने के संकेत मिले?

Raw की शुरुआत में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस ने ओपन चैलेंज रखा, जिसे डेमियन प्रीस्ट ने स्वीकार किया और इस दौरान फिन बैलर भी उनके साथ रहे। इस मैच में किसी का इंटरफेरेंस ना होने की शर्त भी रखी गई। वहीं जब मेन इवेंट में रॉलिंस vs प्रीस्ट मैच हुआ तो दोनों ने शानदार प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

इस कांटेदार टक्कर के बीच फिन बैलर ने इंटरफेयर कर अपने साथी की मदद करने की कोशिश की और अंत में कहीं ना कहीं बैलर ही प्रीस्ट की हार का कारण बने। मैच के बाद प्रीस्ट, बैलर से खुश नहीं थे, जो दर्शाता है कि आने वाले हफ्तों में द जजमेंट डे में फूट पड़ सकती है।

#)रिया रिप्ली के लिए कंपनी के पास कोई चैलेंजर नहीं?

रिया रिप्ली ने WrestleMania 39 में शार्लेट फ्लेयर को हराकर SmackDown विमेंस टाइटल अपने नाम किया था। उसके बाद उन्होंने Backlash में ज़ेलिना वेगा और Night of Champions में नटालिया के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया।

इस हफ्ते Raw में रिया रिप्ली और डॉमिनिक मिस्टीरियो को The Miz TV सैगमेंट में देखा गया। इस सैगमेंट में कोडी रोड्स और डॉमिनिक का एंगल बिल्ड करने की कोशिश की गई, लेकिन पूरे शो में रिप्ली पर ध्यान ना दिया जाना दर्शा रहा है कि कंपनी के पास उनके लिए कोई प्लान नहीं हैं।

#)डॉमिनिक मिस्टीरियो होंगे कोडी रोड्स के अगले दुश्मन?

जैसा कि हमने आपको बताया कि The Miz TV सैगमेंट में कोडी रोड्स गेस्ट बनकर आए। रोड्स ने बताया कि ब्रॉक लैसनर छुट्टी पर हैं, तभी मिज़ ने डॉमिनिक मिस्टीरियो को सरप्राइज़ गेस्ट के तौर पर बाहर बुलाया। इस सैगमेंट में क्राउड बहुत जबरदस्त तरीके से डॉमिनिक को बू कर रहा था।

इस दौरान डॉमिनिक और रोड्स ने एक-दूसरे पर कई तंज कसे और वापस जाते समय द अमेरिकन नाईटमेयर को थप्पड़ भी लगाया। जिसके बाद रोड्स का मिज़ पर अपना गुस्सा निकालना दर्शा रहा है कि वो अगले हफ्ते डॉमिनिक को सबक सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं डॉमिनिक और रोड्स के बीच बहुत जल्द एक मैच बुक होने की संभावना भी बढ़ गई है।

#)Money in the Bank में होगा सैथ रॉलिंस vs फिन बैलर मैच?

Raw के मेन इवेंट में सैथ रॉलिंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ अपने WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को रिटेन किया। एक तरफ मैच के बाद फिन बैलर के इंटरफेरेंस से प्रीस्ट नाराज़ दिखाई दिए, रॉलिंस की जीत के बाद ऐसा कुछ देखा गया जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चैंपियन को Money in the Bank 2023 के लिए अपना चैलेंजर मिल गया है।

रॉलिंस की प्रीस्ट पर जीत के बाद बैलर का चैंपियन को कन्फ्रंट करना ही बयां कर रहा है कि बैलर ही वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के अगले चैलेंजर होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले हफ्तों में इस स्टोरीलाइन को किस तरीके से बिल्ड किया जाता है।

#)ज़ोई स्टार्क और ट्रिश स्ट्रेटस के कारण MITB लैडर मैच में होगी बैकी लिंच की हार?

WWE में पिछले कई महीनों से ट्रिश स्ट्रेटस और बैकी लिंच की दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन अब ज़ोई स्टार्क के आने से इस स्टोरीलाइन में चार चांद लग गए हैं। Raw में इस हफ्ते विमेंस MITB लैडर क्वालिफाइंग मैच में बैकी लिंच ने सोन्या डेविल पर जीत दर्ज की।

मगर उनकी जीत इतनी आसान नहीं रही क्योंकि मैच के दौरान ट्रिश स्ट्रेटस और ज़ोई स्टार्क ने उनका ध्यान भटकाया, जिसका फायदा उठाकर डेविल की साथी चेल्सी ग्रीन ने लिंच पर हमला कर दिया। मगर बैकी ने हार ना मानते हुए धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज कर लैडर मैच में प्रवेश पाया। अब चाहे उन्हें MITB लैडर मैच में जगह मिल गई हो, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्ट्रेटस और स्टार्क किसी हालत में अपनी दुश्मन को जीत दर्ज करने नहीं देंगी।

