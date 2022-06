WWE SmackDown: 5 बड़ी बातें जो स्मैकडाउन के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई

WWE Money in the Bank 2022 का स्टोरीलाइन बिल्ड-अप दिलचस्प बनता जा रहा है। स्मैकडाउन (SmackDown) में इस हफ्ते की शुरुआत ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) ने की, जहां उन्होंने मिस्टर मनी इन द बैंक (Money in the Bank) बनने के बाद रोमन रेंस (Roman Reigns) को हराने का दावा किया।

इसके अलावा सैमी जेन, लेसी इवांस और रेचल रोड्रिगेज़ की टीम, गंथर, शॉट्जी, शेमस और ड्रू मैकइंटायर की टीम की जीत के साथ सैमी जेन, नटालिया और न्यू डे के दिलचस्प सैगमेंट्स भी देखने को मिले। इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 5 दिलचस्प बातों के बारे में जो WWE ने इस हफ्ते SmackDown के जरिए इशारों-इशारों में बताई हैं।

#)सैमी जेन जल्द WWE में रोमन रेंस के फैक्शन से बाहर हो सकते हैं

सैमी जेन पिछले काफी समय से रोमन रेंस के फैक्शन, द ब्लडलाइन की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते एक बैकस्टेज इंटरव्यू में जेन ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने का दावा किया, लेकिन ब्रीफ़केस जीतने के बाद वो रोमन रेंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं।

दूसरी ओर उन्होंने शिंस्के नाकामुरा को हराकर MITB लैडर मैच में प्रवेश भी पा लिया है। आपको बता दें कि ब्रीफ़केस जीतने वाले सुपरस्टार के पास कंपनी के सबसे बड़े चैंपियन पर कैशइन करने का मौका होता है। रोमन रेंस और उनके स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन भी मूर्ख नहीं हैं, जो सैमी की रणनीति को समझ ना पाएं, इसलिए संभव है कि सैमी जेन को जल्द ही इस ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।

#)गंथर लंबे समय तक बने रह सकते हैं चैंपियन

कुछ हफ्ते पूर्व रिकोशे को हराकर गंथर नए WWE आईसी चैंपियन बने थे। उनके मेन रोस्टर डेब्यू के बाद से ही खबरें सामने आने लगी थीं कि उन्हें बड़ा पुश दिया जा सकता है। इस हफ्ते SmackDown में उन्हें रिकोशे ने चैलेंज किया, मगर गंथर ने एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज कर अपने टाइटल को रिटेन किया है।

गंथर रोस्टर के सबसे तगड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं और उन्हें ब्रॉक लैसनर के फ्यूचर अपोनेंट्स में से एक माना जा रहा है। उस दृष्टि से गंथर को आने वाले समय में ज्यादा मजबूत दिखाया जाएगा और रिकोशे के खिलाफ एकतरफा जीत दर्शा रही है कि उनका आईसी टाइटल रन काफी लंबा चल सकता है।

#)पैट मैकेफी केवल बड़े इवेंट्स में लड़ते हुए नजर आएंगे

पैट मैककेफी ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एंकरिंग और एक कमेंटेटर के तौर पर खूब नाम कमाया है। उनकी WWE में एंट्री साल 2018 में हुई और अभी तक कई मैच भी लड़ चुके हैं। उन्होंने आखरी बार रिंग में कदम WrestleMania 38 में रखा, जहां उन्होंने थ्योरी को हराया लेकिन उसके बाद विंस मैकमैहन के खिलाफ हार मिली।

वहीं SmackDown के हालिया एपिसोड में उन्होंने SummerSlam 2022 के लिए हैप्पी कॉर्बिन को चैलेंज किया है। ये स्टोरीलाइन पहले शुरू हुई होती तो कॉर्बिन और मैकेफी के प्रोमो बैटल दिलचस्प रह सकते थे। मगर मौजूदा स्थिति इतना जरूर दर्शा रही है कि मैकेफी को आने वाले समय में केवल बड़े इवेंट्स में परफॉर्म करने के लिए बुक किया जाएगा।

#)जिंदर महल और शैंकी जल्द दुश्मन बन सकते हैं

भारतीय WWE सुपरस्टार्स पिछले काफी समय से टैग टीम पार्टनर्स के तौर पर काम करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ हफ्तों से शैंकी ऑन-स्क्रीन डांस करते हुए नजर आए हैं। वहीं कई मौकों पर शैंकी के डांस के कारण जिंदर महल के हाव-भाव में बदलाव होते देखा गया।

इस हफ्ते द न्यू डे ने शैंकी को डांस के लिए बुलाया और उनका डांस सैगमेंट फैंस को काफी पसंद भी आया। इस बीच जिंदर महल ने एंट्री ली, जो शैंकी को डांस करते देख नाराज होकर बैकस्टेज चले गए। इससे पुख्ता संकेत मिलने लगे हैं कि शैंकी और जिंदर महल के बीच जल्द ही दुश्मनी शुरू हो सकती है।

#)वाइकिंग रेडर्स को जल्द बड़ा पुश मिल सकता है

वाइकिंग रेडर्स पिछले कई सालों से WWE में काम कर रहे हैं और इस दौरान एक बार Raw टैग टीम चैंपियंस भी बने, लेकिन अभी तक उन्हें एक टॉप टैग टीम का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका है। उनके पास पिछले काफी समय से कोई स्टोरीलाइन भी नहीं थी और ना ही उन्हें मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही थी।

इस हफ्ते SmackDown में द न्यू डे का जिंदर महल और शैंकी की टीम से मैच होने वाला था, लेकिन महल और शैंकी की बहस के बाद वाइकिंग रेडर्स ने खासतौर पर द न्यू डे को अपना निशाना बनाया। उम्मीद है कि वाइकिंग रेडर्स को लंबे समय बाद दोबारा बड़ा पुश मिलने वाला है।

