WWE Hell in a Cell में हुए 5 मैच जिनके बारे में फैंस शायद भूल चुके हैं

WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) है जिसका आयोजन 5 जून (भारत में 6 जून) को होने जा रहा है। आपको बता दें, यह Hell in a Cell पीपीवी का 14वां संस्करण होगा और यह लगातार दूसरा मौका होगा जब इस पीपीवी का आयोजन जून के महीने में होने जा रहा है। WWE अभी तक इस पीपीवी के लिए एक Hell in a Cell मैचों की घोषणा कर चुकी है।

WWE में इसी साल WrestleMania 38 में वापसी करने वाले कोडी रोड्स का मुकाबला Hell in a Cell में सैथ रॉलिंस के खिलाफ होने वाला है। इसके अलावा उम्मीद है कि कंपनी और भी मैचों का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें, WWE इतिहास में कई यादगार Hell in a Cell मैच देखने को मिल चुके हैं। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसे Hell in a Cell मैचों का जिक्र करने वाले हैं जिनके बारे में फैंस शायद भूल चुके हैं।

5- WWE Hell in a Cell 2009 में सीएम पंक vs द अंडरटेकर (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच)

द अंडरटेकर ने SummerSlam 2009 के मेन इवेंट में हुए सीएम पंक vs जैफ हार्डी के मैच के बाद वापसी करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हासिल करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद पहले Hell in a Cell पीपीवी में द अंडरटेकर का मुकाबला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सीएम पंक से हुआ था। हालांकि, यह काफी साधारण मैच साबित हुआ और इस मैच के अंत में डैडमैन, पंक को चोकस्लैम और टूम्बस्टोन पाइलड्राइवर मूव देकर मैच जीतते हुए नए चैंपियन बने थे।

हालांकि, अधिकतर फैंस को द अंडरटेकर के चैंपियन बनने से कोई समस्या नहीं थी लेकिन यह मैच फैंस के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था। चूंकि, यह काफी साधारण मैच था इसलिए वर्तमान समय में अधिकतर फैंस इस मैच के बारे में भूल चुके हैं।

4- WWE Hell in a Cell 2016 में रोमन रेंस vs रुसेव (यूएस चैंपियनशिप मैच)

रोमन रेंस ने WWE Hell in a Cell 2016 में रुसेव के खिलाफ मैच में स्टील स्ट्रक्चर के अंदर अपना यूएस टाइटल डिफेंड किया था। इस मैच के दौरान इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच शानदार एक्शन देखने को मिला था। वहीं, इस मैच के अंत में रोमन रेंस ने स्टील स्टेप्स के ऊपर से रुसेव को स्पीयर देते हुए मैच जीत लिया था।

हालांकि, यह काफी शानदार मैच था लेकिन इस मैच के दौरान कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिली थी जो इस मैच को यादगार बना सके। यही नहीं, इस मैच का बिल्ड-अप भी कुछ खास नहीं रहा था और यही कारण है कि अधिकतर फैंस इस मैच के बारे में भूल चुके हैं।

3- WWE Hell in a Cell 2010 में रैंडी ऑर्टन vs शेमस (WWE चैंपियनशिप मैच)

WWE में हुआ रैंडी ऑर्टन vs शेमस

2010 Hell in a Cell पीपीवी में WWE चैंपियनशिप के लिए रैंडी ऑर्टन vs शेमस का मुकाबला देखने को मिला था। आपको बता दें, Night of Champions में सिक्स-पैक एलिमिनेशन मैच में शेमस अपनी WWE चैंपियनशिप ऑर्टन के हाथों हार गए थे। इसके बाद Hell in a Cell 2010 में शेमस को रिमैच में ऑर्टन का सामना करने का मौका मिला था।

यह काफी शानदार मैच था लेकिन Hell in a Cell 2010 में पॉल बियरर का द अंडरटेकर को धोखा देना और जॉन सीना का वेड बैरेट के खिलाफ मैच हारकर Nexus ज्वाइन करने जैसी हैरान कर देने वाली चीजें भी हुई थी। यही वजह है कि वर्तमान समय में अधिकतर फैंस रैंडी ऑर्टन vs शेमस के शानदार Hell in a Cell मैच के बारे में भूल चुके हैं।

2- WWE Hell in a Cell 2011 में मार्क हेनरी vs रैंडी ऑर्टन (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच)

September 18th 2011, Night Of Champions. 9 years ago today @TheMarkHenry beat @RandyOrton to win the World Title. The defining moment in Mark Henry’s career. #Deserved #WWE pic.twitter.com/snNHum6tG1 — WWE Today In History 🌐 (@WWE__History) September 18, 2020

WWE हॉल ऑफ फेमर मार्क हेनरी Night of Champions 2011 में रैंडी ऑर्टन को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे। इसके बाद Hell in a Cell 2011 में एक बार फिर इन दोनों सुपरस्टार्स का मुकाबला देखने को मिला। इस मैच के दौरान RKO का इस्तेमाल करके हेनरी को हराने में नाकाम रहने के बाद ऑर्टन ने पंट किक का इस्तेमाल करने का फैसला किया।

हालांकि, मार्क हेनरी ने पंट किक को वर्ल्ड्स स्ट्रांगेस्ट स्लैम में बदलते हुए रैंडी को पिन करके मैच जीत लिया। हालांकि, यह मैच उतना मनोरंजक नहीं था और इसके अलावा इसी शो के दौरान WWE चैंपियनशिप के लिए हुआ ट्रिपल थ्रेट मैच फैंस को ज्यादा पसंद आया था। यही कारण है कि फैंस समय के साथ इस मैच को भूल चुके हैं।

1- WWE Hell in a Cell 2012 में सीएम पंक vs रायबैक (WWE चैंपियनशिप मैच)

सीएम पंक और रायबैक

Hell in a Cell 2012 में रायबैक को WWE चैंपियनशिप मैच में सीएम पंक का सामना करने का मौका मिला था। हालांकि, यह काफी साधारण मैच था और इस वजह से कुछ दिनों बाद ही अधिकतर फैंस इस मैच को भूल चुके थे। उस वक्त रायबैक बड़े मैचों में कम्पीट करने के लिए तैयार नहीं थे और इस मैच में रायबैक को शामिल करके WWE ने बड़ी गलती कर दी थी।

आपको बता दें, इस मैच में ब्रैड मैडॉक्स द्वारा रायबैक को लो ब्लो देने के बाद सीएम पंक, रायबैक को रोलअप करके मैच जीतने में कामयाब रहे थे। वहीं, रायबैक ने मैच हारने के बाद मैडॉक्स और सीएम पंक पर हमला कर दिया था। इस वजह से सीएम पंक मैच जीतने के बाद भी कमजोर दिखाई दिए थे और इस चीज को लेकर फैंस ने शिकायत भी की थी।

Edited by Subham Pal