विंस मैकमैहन द्वारा WWE में रिजेक्ट किये गए 5 आईडिया जो ब्लॉकबस्टर साबित हो सकते थे 

WWE चेयरमैन विंस मैकमैहन (Vince McMahon) प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के जाने-माने चेहरो में से एक हैं। आपको बता दें, विंस मैकमैहन एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ दशको में WWE को प्रो रेसलिंग के टॉप पर पहुंचा दिया है। हालांकि, WWE को इस मुकाम पर पहुंचाने में विंस को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी और वर्तमान समय में 75 साल की उम्र होने के बाद भी वह कंपनी को टॉप पर बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।

विंस मैकमैहन बैकस्टेज काम की जिम्मेदारी संभालने के अलावा ऑन-स्क्रीन कैरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं और आपको बता दें, विंस मैकमैहन को WWE इतिहास के सबसे बड़े विलन में से एक माना जाता है। आपको बता दें, WWE में हर एक आईडिया को विंस मैकमैहन से होकर गुजरना पड़ता है और वह हर आईडिया को मंजूरी नहीं देते हैं। इस आर्टिकल में हम विंस मैकमैहन द्वारा रिजेक्ट किये गए 5 ऐसे आईडिया का जिक्र करने वाले हैं जो ब्लॉकबस्टर साबित हो सकते थे।

5- विंस मैकमैहन ने WWE WrestleMania 35 में बतिस्ता के हैल इन ए सैल मैच के आईडिया को रिजेक्ट कर दिया था

बतिस्ता ने WrestleMania 35 में ट्रिपल एच के खिलाफ अपना आखिरी WWE मैच लड़ा था और आपको बता दें, यह मैच करीब 25 मिनट तक चला था। काफी लंबा मैच होने की वजह से यह मैच फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आया था। आपको बता दें, बतिस्ता ने शुरूआत में हैल इन ए सैल मैच कराने का आईडिया दिया था, हालांकि, उनका यह आईडिया विंस मैकमैहन ने रिजेक्ट कर दिया था।

बतिस्ता के अनुसार, विंस ने यह आईडिया इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि WWE अलग से Hell in a Cell पीपीवी का आयोजन कराती है। हालांकि, पहले भी WredtleMania 32 में शेन मैकमैहन vs द अंडरटेकर के बीच हैल इन ए सैल मैच देखने को मिल चुका है। इसके अलावा अतीत में ट्रिपल vs बतिस्ता के बीच शानदार हैल इन ए सैल मैच देखने को मिल चुका है और अगर विंस मान जाते तो फैंस को एक बार फिर शानदार मैच देखने को मिल सकता था।

