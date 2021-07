WWE सुपरस्टार टोनी स्टॉर्म के लिए मेन रोस्टर में 5 जबरदस्त प्रतिद्वंदी 

पूर्व WWE NXT UK विमेंस चैंपियन टोनी स्टॉर्म जल्द ही Raw या SmackDown के जरिए अपना मेन रोस्टर रोस्टर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकती हैं। पिछले कुछ हफ्तों में Raw और SmackDown में टोनी स्टॉर्म डार्क मैचों में कम्पीट करती हुई दिखाई दी थी। हालांकि, इन मैचों को WWE टेलीविजन पर नहीं दिखाया गया था लेकिन इसके बाद से ही टोनी के मेन रोस्टर डेब्यू की अटकलें लगाई जाने लगी हैं।

इस साल बजट कट के नाम पर WWE ने बड़ी संख्या में अपने सुपरस्टार्स को रिलीज किया था। इस वजह से रोस्टर में मेंस सुपरस्टार्स के साथ-साथ विमेंस सुपरस्टार्स की भी कमी हो गई है। अब जबकि, WWE जल्द ही टूर की शुरूआत करने वाली है और ड्राफ्ट भी ज्यादा दूर नहीं है, टोनी स्टॉर्म को जल्द ही मेन रोस्टर का हिस्सा बनाया जा सकता है। इस आर्टिकल में हम टोनी स्टॉर्म के लिए 5 जबरदस्त प्रतिद्वंदी का जिक्र करने वाले हैं।

5- पूर्व WWE Raw विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर

शार्लेट फ्लेयर

12 बार की WWE विमेंस चैंपियन रह चुकी शार्लेट फ्लेयर वर्तमान समय में Raw विमेंस चैंपियन रिया रिप्ली के साथ फ्यूड का हिस्सा हैं। इस फ्यूड के दौरान शार्लेट WrestleMania BackLash और Hell in a Cell 2021 में रिया रिप्ली को हराकर Raw विमेंस चैंपियन बनने में नाकाम रही थी। आपको बता दें, ये दोनों सुपरस्टार्स Money in the Bank पीपीवी में एक-दूसरे के खिलाफ एक बार फिर मैच लड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं।

संभव है कि Money in the Bank पीपीवी में शार्लेट का रिया रिप्ली के साथ फ्यूड खत्म हो सकता है और इसके बाद शार्लेट को नए प्रतिद्वंदी की जरूरत होगी। टोनी स्टॉर्म, शार्लेट फ्लेयर के लिए बेहतरीन प्रतिद्वंदी साबित हो सकती हैं और इस फ्यूड के दौरान इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच कुछ बेहतरीन मैच देखने को मिल सकते हैं। चूकिं, शार्लेट काफी बड़ी सुपरस्टार हैं इसलिए इस फ्यूड से टोनी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा।

