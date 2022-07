5 WWE Superstars जो Money in the Bank में हारने के बावजूद छा गए

Money in the Bank: WWE Money in the Bank 2022 में कई बड़े सुपरस्टार्स ने शानदार प्रदर्शन कर इस प्रीमियम लाइव इवेंट को यादगार बनाया है। लिव मॉर्गन (Liv Morgan) और थ्योरी (Theory) ने क्रमशः विमेंस और मेंस MITB लैडर मैचों को जीतकर इतिहास रच दिया है। इस बीच मॉर्गन ने कैशइन भी किया और नई SmackDown विमेंस चैंपियन भी बनीं।

इवेंट में बॉबी लैश्ले और द उसोज़ ने भी शानदार जीत दर्ज कर इस इवेंट को अपने लिए यादगार बनाया है, मगर कुछ ऐसे सुपरस्टार्स भी रहे जो हार के बाद भी फैंस को प्रभावित करने में सफल रहे। इसलिए इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 5 WWE सुपरस्टार्स के बारे में जो Money in the Bank में हार के बाद भी छा गए हैं।

5)WWE सुपरस्टार्स एंजेलो डॉकिंस और 4)मोंटेज फोर्ड (द स्ट्रीट प्रॉफिट्स)

द उसोज़ पिछले 11 महीनों से भी ज्यादा समय से SmackDown टैग टीम चैंपियन बने हुए हैं और इसी साल मई में Raw टैग टीम टाइटल्स को जीतकर डबल चैंपियन बनकर इतिहास रचा था। Money in the Bank 2022 में उन्हें द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स को डिफेंड करना था।

दोनों टीमों के बीच करीब 23 मिनट तक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, जिसमें एंजेलो डॉकिंस और मोंटेज फोर्ड ने चैंपियन टीम का जीत पाना बहुत मुश्किल कर दिया था। मैच में बहुत करीबी किकआउट्स देखने को मिले और मैच के अंतिम क्षणों में मोंटेज फोर्ड का कंधा मैट से ऊपर होने के बावजूद रेफरी ने 3 काउंट पूरे कर दिए थे। द स्ट्रीट प्रॉफिट्स का शानदार प्रदर्शन और इस तरह का विवादास्पद फिनिश दर्शा रहा है कि फोर्ड और डॉकिंस को हार के बाद भी बहुत मजबूत दिखाया गया।

3)ओमोस

ओमोस ने रिडल को हराकर मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाई थी। चूंकि ओमोस का कद 7 फुट से भी लंबा है, इसलिए उनके लिए लैडर पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम प्रतीत हो रहा था। हालांकि उन्हें लैडर पर सबसे ऊपर तो चढ़ते नहीं देखा गया, लेकिन उन्होंने दूसरे सुपरस्टार्स की पीट-पीटकर बुरी हालत जरूर की।

कुछ मौके ऐसे भी रहे, जब मैच में शामिल अन्य सभी सुपरस्टार्स ने एकसाथ मिलकर ओमोस पर अटैक कर दिया था। एक मौके पर सभी सुपरस्टार्स ने 7 फुट से ज्यादा लंबे सुपरस्टार को बहुत सारी लैडर्स से ढक दिया था। इसके बावजूद ओमोस मैच में वापस आकर अपने दुश्मनों की बुरी हालत करते रहे और इस मैच को शुरू से लेकर अंत तक दिलचस्प बनाए रखा।

2)बैकी लिंच

बैकी लिंच को बहुत कड़ी मशक्कत करने के बाद विमेंस MITB लैडर मैच में जगह मिली थी। आपको याद दिला दें कि उन्हें WWE WrestleMania 38 में बियांका ब्लेयर के हाथों Raw विमेंस टाइटल हारने के बाद संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन इसका उनके कैरेक्टर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा।

विमेंस MITB लैडर मैच में असुका और बैकी लिंच की टक्कर बहुत जबरदस्त साबित हुई और एक आदर्श हील सुपरस्टार की भूमिका निभाते हुए उन्होंने बढ़त बनाने के किसी मौके को खाली नहीं जाने दिया। आपको बता दें कि लिव मॉर्गन को कॉन्ट्रैक्ट को जीतने से पहले बैकी की कठिन चुनौती से पार पाना पड़ा था।

1)सैमी जेन

सैमी जेन अपने WWE करियर में चाहे वर्ल्ड चैंपियन ना बन पाए हों, लेकिन उनके दिलचस्प कैरेक्टर्स ने उन्हें हमेशा कंपनी के सबसे अहम सुपरस्टार्स में से एक बनाए रखा है। वो पिछले काफी समय से खुद को द ब्लडलाइन का ऑफिशियल मेंबर बनाने की जुगत में लगे हैं और MITB लैडर मैच में भी द ब्लडलाइन की ओर से लड़ने रिंग में उतरे थे।

कमेंट्री के दौरान उन्हें बार-बार एक बेहद चतुर रणनीतिकार की संज्ञा दी जा रही थी, जो जीत के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। इस बीच उन्होंने कई मौकों पर माइंड गेम्स खेलते हुए सुपरस्टार्स को ब्रीफ़केस जीतने से रोका था, लेकिन अच्छी रणनीतियों के बावजूद वो द ब्लडलाइन को दिए गए जीत के वचन पर खरे नहीं उतर पाए।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far