6 WWE Superstars जो पिछले एक साल में 30 दिन के अंदर अपनी चैंपियनशिप हार गए

WWE में हर एक सुपरस्टार चैंपियन बनना चाहता है। WWE में ढेरों टाइटल्स हैं और कई सारे सुपरस्टार्स के पास इस समय चैंपियनशिप मौजूद है। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो काफी समय से चैंपियन बने हुए हैं और उन्हें पराजित करना सुपरस्टार्स के लिए मुश्किल रहा है। इसी दौरान कुछ ऐसे भी सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने कुछ समय पहले टाइटल पर कब्जा किया।

WWE में लगातार टाइटल चेंज देखने को मिलते हैं। पिछले एक साल में कई सारे सुपरस्टार्स ने चैंपियनशिप पर कब्जा किया। कुछ सुपरस्टार्स लंबे समय तक चैंपियन रहे वहीं कुछ रेसलर्स के टाइटल रन का अंत काफी कम समय हो गया। इसलिए इस आर्टिकल में हम 6 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जो पिछले एक साल में चैंपियन बने लेकिन वो 30 दिनों से ज्यादा समय तक टाइटल अपने पास नहीं रख पाए।

6- WWE सुपरस्टार बॉबी लैश्ले (20 दिन)

बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) इस समय चोटिल हैं लेकिन वो कुछ समय पहले तक एक्शन में नजर आ रहे थे। उन्होंने रॉयल रंबल (Royal Rumble 2022) में एक शानदार मैच लड़ा था। दरअसल, ब्रॉक लैसनर के खिलाफ उनका ड्रीम मैच देखने को मिला था और यह मुकाबला WWE टाइटल के लिए हुआ था। इस मैच में रोमन रेंस के कारण लैसनर की हार हुई। बॉबी लैश्ले यहां नए WWE चैंपियन बन गए और लग रहा था कि वो लंबे समय तक चैंपियन रहेंगे।

उनका अंतिम टाइटल रन जबरदस्त साबित हुआ था और इसी कारण उम्मीद थी कि यह रन भी शानदार रहेगा। 2022 के Elimination Chamber मैच के दौरान बॉबी लैश्ले चोटिल हो गए और फिर ब्रॉक लैसनर ने मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सभी सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया। उन्होंने इसी के साथ मैच में जीत दर्ज की और नए WWE चैंपियन बन गए। इसी कारण लैश्ले के इस चैंपियनशिप रन का अंत सिर्फ 20 दिनों में हो गया। उम्मीद है कि वो वापसी के बाद आते ही एक बार फिर चैंपियन बनने में सफल रहेंगे।

5- सैमी जेन (13 दिन)

सैमी जेन ने 18 फरवरी 2022 को SmackDown के एपिसोड में शिंस्के नाकामुरा को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था। इस मैच में सैमी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और नाकामुरा के लंबे टाइटल रन का अंत कर दिया। लग रहा था कि सैमी थोड़े लंबे समय तक चैंपियन रहेंगे।

सैमी काफी आसानी से चैंपियनशिप हार गए। 4 मार्च 2022 को SmackDown में रिकोशे ने उन्हें पराजित करते हुए आईसी टाइटल पर कब्जा किया। इसी वजह से सैमी का चैंपियनशिप रन 13 दिनों तक चल पाया। सैमी के पास काफी टैलेंट है और उनसे इतनी जल्दी चैंपियनशिप लेना सही मायने में एक निराशाजनक चीज़ है।

4&3- कोफी किंग्सटन और जेवियर वुड्स (26 दिन)

न्यू डे ने हर्ट बिजनेस को 15 मार्च 2021 के Raw के एपिसोड में पराजित करते हुए Raw टैग टीम टाइटल्स पर कब्जा किया था। न्यू डे ज्यादा समय तक चैंपियन नहीं रह पाए क्योंकि WrestleMania 37 में एजे स्टाइल्स और ओमोस के खिलाफ उनका टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला।

इस मैच में ओमोस ने अकेले दम पर कोफी और जेवियर की बुरी हालत कर दी। उन्होंने मैच में जीत हासिल की और नए चैंपियंस बन गए। इसी कारण कोफी और जेवियर का टाइटल रन उतना लंबा नहीं चल पाया। कोफी और जेवियर इसके बाद से चैंपियन बनने में असफल रहे हैं और यह एक निराशाजनक चीज़ है।

2- शार्लेट फ्लेयर (1 दिन)

शार्लेट फ्लेयर ने Money in the Bank 2021 इवेंट में रिया रिप्ली को हराकर Raw विमेंस चैंपियनशिप जीती थी लेकिन वो ज्यादा समय तक चैंपियन नहीं रह पाईं। Raw के अगले ही एपिसोड में निकी A.S.H ने शार्लेट पर अपना विमेंस Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया।

निकी ने उन्हें पराजित करते हुए हुए Raw विमेंस चैंपियनशिप जीत ली थी। वो पहली बार इस टाइटल पर कब्जा करने में सफल रही थीं और यह उनके लिए सही मायने में एक खास पल था। शार्लेट फ्लेयर सिर्फ 1 दिन तक चैंपियनशिप को अपने पास रखने में सफल हुईं लेकिन SummerSlam में उन्होंने एक बार फिर टाइटल पर कब्जा किया।

1- ब्रॉक लैसनर (28 दिन)

ब्रॉक लैसनर के नाम से हर कोई परिचित होगा। इस समय उनके पास WWE चैंपियनशिप है लेकिन उनका अंतिम टाइटल रन निराशाजनक रहा था। Day 1 इवेंट में उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए WWE चैंपियनशिप पर कब्जा किया था लेकिन वो ज्यादा समय तक बेल्ट को अपने पास नहीं रख पाए।

ब्रॉक लैसनर सिर्फ 27 दिनों तक चैंपियन रह पाए। Royal Rumble 2022 में बॉबी लैश्ले के खिलाफ उनका मैच हुआ था। इस मैच में रोमन रेंस की इंटरफेरेंस के कारण ब्रॉक की हार हुई। बॉबी लैश्ले नए चैंपियन बन गए और ब्रॉक लैसनर के उस WWE चैंपियनशिप रन का अंत हो गया था।

Edited by मयंक मेहता