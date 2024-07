AEW All In के लिए दो बड़े चैंपियनशिप मैचों का ऐलान, WWE दिग्गज के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका 

Two matches announced for AEW All In 2024: पूर्व WWE सुपरस्टार डेनियल ब्रायन (Daniel Bryan) जिन्हें अब सब ब्रायन डेनियलसन (Bryan Danielson) के नाम से जानते हैं ने All In 2024 के लिए एक चैंपियनशिप मैच प्राप्त कर लिया है। वह इस इवेंट में AEW वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड को उनकी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे।

25 अगस्त 2024 को लंदन, इंग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम में All In पीपीवी का आयोजन होने वाला है। इससे पहले Dynamite के हालिया एपिसोड में ब्रायन डेनियलसन ने मेंस और मरिया मे ने विमेंस Owen Hart Cup टूर्नामेंट जीता और All in के लिए चैंपियनशिप मैच हासिल किया। एक तरफ डेनियलसन AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए स्ट्रिकलैंड को चैलेंज करेंगे, तो मरिया मे विमेंस चैंपियनशिप के लिए टोनी स्टॉर्म को चुनौती पेश करने वाली हैं।

आप इससे जुड़ी घोषणा को यहां देख सकते हैं:

AEW Dynamite के हालिया एपिसोड में WWE दिग्गज ब्रायन डेनियलसन की बड़ी जीत

AEW Dynamite के हालिया एपिसोड में पूर्व WWE सुपरस्टार डेनियल ब्रायन का मुकाबला मेंस ओवन हार्ट टूर्नामेंट के फाइनल में हैंगमैन पेज से हो रहा था। इस मैच के दौरान डेनियल लहूलुहान हो गए पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह मैच में पूरी ताकत से लड़ाई करते रहे और आखिरकार पेज को रोलअप के जरिए पिन करने में सफल रहे।। इसके चलते उन्हें ट्रॉफी और चैंपियनशिप मिली थी।

इसी एपिसोड के दौरान विमेंस ओवन हार्ट टूर्नामेंट के फाइनल में मरिया मे और विलो नाईटइंगेल के बीच मुकाबला हुआ था। इसके दौरान AEW विमेंस चैंपियन टोनी स्टॉर्म, स्टोकली हैथवे और क्रिस स्टेटलैंडर ने विलो का ध्यान भटकाने का प्रयास किया और वह उसमें सफल रहीं। इसका फायदा उठाकर मरिया मे ने जीत दर्ज कर ली।

ब्रायन अपने करियर में अभी तक कोई बड़ी चैंपियनशिप नहीं जीती है और इसी वजह से उनके पास लंदन में होने वाले All In में इस सूखे को खत्म करते हुए इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा। ब्रायन हर हाल में एक बार जरूर AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहेंगे। दूसरी तरफ मरिया ने टोनी को धोखा दे दिया है और अब दोनों के बीच राइवलरी देखने लायक होगी।

