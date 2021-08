AEW All Out 2021 मैचकार्ड: सीएम पंक का होगा धमाकेदार डेब्यू, दिग्गज लड़ेगा अपना आखिरी मैच?

AEW ऑल आउट (All Out) पीपीवी में अब काफी कम समय बचा है। यह ऑल एलीट रेसलिंग (AEW) के सबसे अहम इवेंट्स में गिना जाता है। All Out 2021 के लिए कंपनी ने पूरी तैयारियां कर ली है। इस दौरान AEW ने 10 धमाकेदार मैच तय किये हैं। कंपनी की हर एक चैंपियनशिप All Out में डिफेंड होने वाली हैं।

All Out पीपीवी का आयोजन 5 सितंबर 2021 (भारत में 6 सितंबर) को होने वाला है। यह इवेंट हॉफमैन इस्टेट्स, इलिनॉइस के शिकागो सबर्ब में मौजूद नाउ एरीना में होगा। इस इवेंट में चैंपियनशिप मैचों के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय सीएम पंक का डेब्यू रहेगा। वो 7 साल बार रिंग में अपनी वापसी करने वाले हैं।

All Out 2021 पीपीवी में सभी मैच तगड़े और खास रहने वाले हैं। कई लोगों को इस इवेंट में होने वाले सभी मैचों के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए इस आर्टिकल में हम AEW के All Out 2021 पीपीवी में होने वाले मैचों और पूरे मैच कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं।

AEW All Out पीपीवी का पूरा मैच कार्ड

- थंडर रोजा vs नायला रोज vs बिग स्वॉल vs द बनी vs टे कॉन्टी vs जूलिया हार्ट vs डियामेंट vs रेड वैल्वेट vs पिनेलोप फोर्ड vs हिकारू शिडा vs एमी साकुरा vs जेड कार्गिल vs 9 अन्य विमेंस सुपरस्टार्स (भविष्य में AEW विमेंस चैंपियनशिप मैच पाने के लिए 21 विमेन कैसिनो बैटल रॉयल मैच)

- पॉल वाइट vs क्यूटी मार्शल (सिंगल्स मैच)

- क्रिस जैरिको vs MJF (अगर जैरिको मैच हार गए तो फिर वो कभी AEW में मैच नहीं लड़ेंगे)

- पैक vs एंड्राडे (सिंगल्स मैच)

- जॉन मोक्सली vs सातोशी कोजिमा (सिंगल्स मैच)

- सीएम पंक vs डार्बी एलिन (सिंगल्स मैच)

- द यंग बक्स (c) vs लूचा ब्रदर्स (AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए स्टील केज मैच)

- मिरो (c) vs एडी किंग्सटन (AEW TNT चैंपियनशिप मैच)

- डॉक्टर ब्रिट बेकर (c) vs क्रिस स्टेटलैंडर (AEW विमेंस चैंपियनशिप मैच)

- कैनी ओमेगा (c) vs क्रिश्चियन केज (AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच)

देखा जाए तो AEW के इस इवेंट का मैच कार्ड काफी ज्यादा धमाकेदार दिखाई दे रहा है। यह ऑल एलीट रेसलिंग के इतिहास का सबसे अच्छा मैच बन सकता है।

