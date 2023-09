AEW All Out 2023 रिजल्ट्स: Jon Moxley ने दुश्मन को लहूलुहान करते हुए जीती चैंपियनशिप, पूर्व WWE Superstar का हुआ चौंकाने वाला डेब्यू

AEW All Out: AEW ऑल आउट (All Out) इवेंट काफी शानदार रहा। इस इवेंट में कुल 13 मुकाबलों का आयोजन देखने को मिला और लगभग सभी मैच रेसलिंग के हिसाब से तगड़े रहे। पूर्व WWE सुपरस्टार का चौंकाने वाला डेब्यू देखने को मिला, साथ ही कुछ टाइटल मैचों ने प्रभावित किया। मेन इवेंट में जॉन मोक्सली (Jon Moxley) ने चैंपियनशिप जीती। खैर, इस आर्टिकल में हम AEW All Out के नतीजों पर नज़र डालने वाले हैं।

प्री-शो

- ओवर बजट चैरिटी बैटल रॉयल मैच देखने को मिला। इसमें टोनी नीस, सर्पेंटिको, शॉन स्पीयर्स, कमांडर, एंजेलो पार्कर, डाल्टन कैसल, डेरियस मार्टिन, चक टेलर, बिशप कौन, मैट मेनार्ड, जेक हेगर, मार्क डेविस, डेनियल गार्सिया, स्कॉर्पियो स्काई, हैंगमैन पेज, एक्शन एंड्रेटी, काइल फ्लेचर, ट्रेंट बरेटा, टोआ लिओना और ब्रायन केज एक्शन में नज़र आए। अंत में हैंगमैन ने टोनी को एलिमिनेट करके जीत हासिल की।

- हिकारू शिडा, विलो नाईटइंगेल और स्काई ब्लू ने टैग टीम मैच में अथीना, मर्सेडीज़ मार्टिनेज़ और Diamante को पराजित किया।

- द अक्लेम्ड और बिली गन ने जे लीथल, जैफ जैरेट और भारतीय सुपरस्टार सतनाम सिंह को हराकर AEW ट्रियोज़ चैंपियनशिप रिटेन की।

मुख्य कार्ड

- AEW All Out में MJF और एडम कोल vs डार्क ऑर्डर (ROH टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

मैच की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में देखने को मिली। डार्क ऑर्डर ने रेफरी का ध्यान भटकाते हुए MJF पर स्टील चेयर से हमला किया। मेडिकल स्टाफ के सदस्य उन्हें बैकस्टेज ले गए। कोल ने अकेले बहुत समय तक लड़ाई की। MJF अंतिम समय में वापस आए। मैच जारी रहा। कोल ने MJF से टैग लेते हुए डार्क ऑर्डर के एलेक्स रेनॉल्ड्स पर डबल क्लोथ्सलाइन मूव लगाया और पिन करके जीत हासिल की।

नतीजा: MJF और एडम कोल ने टाइटल रिटेन किया

समोआ जो ने MJF और एडम कोल के सेलिब्रेशन के दौरान एंट्री की। MJF उनपर हमला करने गए और जो ने उन्हें सबमिशन में लॉक कर लिया।

- समोआ जो vs शेन टेलर (ROH टीवी चैंपियनशिप मैच)

यह मैच काफी तगड़ा रहा। शेन टेलर ने समोआ जो को कड़ी टक्कर दी। मुकाबला थोड़ा छोटा रहा और अंत में समोआ ने शेन को रियर नेकेड चोक में फंसाया। इसपर टेलर ने हार मान ली।

नतीजा: समोआ जो ने चैंपियनशिप रिटेन की

- लूचासोरस vs डार्बी एलिन (AEW TNT चैंपियनशिप मैच)

मैच शुरू होते ही लूचासोरस और डार्बी एलिन के बीच ब्रॉल देखने को मिला। बाद में लूचासोरस ने ताकत का इस्तेमाल करके डॉमिनेट किया। क्रिश्चियन केज ने रिंगसाइड पर डार्बी के दोस्त निक वैन पर स्टील चेयर से हमला किया। एलिन का ध्यान भटक गया और लूचासोरस ने फायदा उठाकर कई पाइलडाइवर लगाए। साथ ही गर्दन पर लैरिएट लगाकर पिन करते हुए जीत हासिल की। पूरे रोस्टर ने आकर क्रिश्चियन केज को घायल डार्बी पर हमला करने से रोका। मेडिकल टीम ने आकर उन्हें चेक किया।

नतीजा: लूचासोरस ने टाइटल रिटेन रखा

- मिरो vs पावरहाउस हॉब्स

यह मैच काफी जबरदस्त रहा। दोनों ने अपनी ताकत का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। 15 मिनट 40 सेकेंड्स तक उनके बीच एक्शन देखने को मिला। अंत में मिरो ने हॉब्स पर गेम ओवर सबमिशन लगाया और इसपर उन्होंने हार मान ली। मिरो की जीत हुई। मैच के बाद हॉब्स ने मिरो पर हमला किया। पूर्व WWE सुपरस्टार सीजे पैरी (लाना) ने चौंकाने वाला डेब्यू करके अपने पति को बचाया। मिरो अपनी पत्नी की एंट्री से निराश होकर चले गए।

नतीजा: मिरो ने मैच जीता

- क्रिस स्टेटलैंडर vs रूबी सोहो (AEW TBS चैंपियनशिप मैच)

दोनों विमेंस स्टार्स के बीच मैच अच्छा रहा और रिंगसाइड पर सराया ने रूबी सोहो की मदद करने की कोशिश की। अंतिम समय में सराया ने रेफरी का ध्यान भटकाया। सोहो ने क्रिस पर स्प्रे पेंट इस्तेमाल करने की कोशिश की। टोनी स्टॉर्म ने रिंग के नीचे से आकर रूबी को रोका। स्टेटलैंडर ने फायदा उठाकर रूबी पर संडे नाईट फीवर मूव लगाया और पिन करके जीत हासिल की।

नतीजा: क्रिस स्टेटलैंडर ने टाइटल रिटेन किया

- ब्रायन डेनियलसन vs रिकी स्टार्क्स

शुरुआत में रिकी स्टार्क्स ने स्ट्रैप बांधने से इंकार किया और भागने लगे। उन्होंने ब्रायन डेनियलसन की हालत खराब की और फिर स्ट्रैप बांधते हुए मैच किया। दोनों ही रेसलर्स ने मिलकर शानदार मूव्स का इस्तेमाल किया। ब्रायन और स्टार्क्स दोनों ही इसी बीच लहूलुहान हो गए। बिग बिल ने दखल देने की कोशिश की लेकिन रिकी स्टीमबोट ने उन्हें रोका। बिल ने दिग्गज पर हमला करने का प्रयास किया लेकिन डेनियलसन ने उनकी हालत खराब की। अंत में ब्रायन ने ला-बेल लॉक में स्टार्क्स को फंसाया। वो फेडआउट हो गए और WWE दिग्गज की जीत हुई।

नतीजा: ब्रायन डेनियलसन की जीत हुई

- व्हीलर यूटा और क्लॉडियो कास्टगनोली vs एडी किंग्सटन और कत्सुयोरी शिबाटा

यह मैच रेसलिंग के हिसाब से काफी तगड़ा साबित हुआ। उन्हें पर्याप्त समय दिया गया और उन्होंने मिलकर इसे खास बनाया। अंत में शिबाटा ने व्हीलर यूटा को धराशाई किया। दूसरी ओर क्लॉडियो कास्टगनोली ने एडी किंग्सटन पर यूरोपियन अपरकट मूव लगाया और पिन करके जीत हासिल की।

नतीजा: व्हीलर यूटा और क्लॉडियो कास्टगनोली की जीत हुई

- कैनी ओमेगा vs कोनोसुके ताकेशिता

कैनी ओमेगा और कोनोसुके ताकेशिता ने मिलकर एक-दूसरे की हालत खराब कर दी। डॉन कैलिस ने एक समय इंटरफेयर करके ओमेगा पर हमला करने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं रहे। अंत में ताकेशिता ने नी-पैड नीचे किया और नी स्ट्राइक मूव लगाकर ओमेगा को पिन किया।

नतीजा: कोनोसुके ताकेशिता की जीत हुई

- FTR और यंग बक्स vs बुलेट क्लब गोल्ड

FTR और यंग बक्स को साथ में काम करते हुए देखना काफी खास था। बुलेट क्लब गोल्ड ने काफी समय तक FTR के डैक्स हार्वुड पर दबदबा बनाए रखा। बाद में कैश व्हीलर और यंग बक्स ने प्रभावित किया। अंत में बुलेट क्लब गोल्ड के जे वाइट ने कैश व्हीलर पर ब्लेड रनर मूव लगाया और पिन करके जीत हासिल की।

नतीजा: बुलेट क्लब गोल्ड की जीत हुई

- ऑरेंज कैसिडी vs जॉन मोक्सली (AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच)

जॉन मोक्सली ने मैच शुरू होते ही ऑरेंज कैसिडी की हालत खराब की। कैसिडी खून से लथपथ हो गए और मोक्सली ने इस घाव को बढ़ाने का प्रयास किया। कैसिडी ने लगातार जॉन को कड़ी टक्कर दी। अंत में पूर्व WWE सुपरस्टार ने कैसिडी पर पैराडाइम शिफ्ट लगाया और पिन करके जीत दर्ज की। मोक्सली ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ जीत को सेलिब्रेट किया।

नतीजा: जॉन मोक्सली नए चैंपियन बने

इस तरह से AEW All Out का अंत हुआ।