AEW के बड़े शो में फेमस सुपरस्टार ने जीता खास टूर्नामेंट, Jon Moxley के खिलाफ मैच का हुआ ऐलान

Jon Moxley vs Hangman Page Announced: AEW ऑल इन (All In 2025) के लिए धमाकेदार चैंपियनशिप मैच का ऐलान हो गया है। हाल ही में डबल और नथिंग (Double or Nothing) इवेंट का आयोजन हुआ। इसमें ओवेन हार्ट फाउंडेशन कप टूर्नामेंट का फाइनल देखने को मिला था। इसमें हैंगमैन पेज और विल ऑस्प्रे आमने-सामने आए थे। अब यहां से एक स्टार को वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच मिला।

Double or Nothing के मेन इवेंट में हैंगमैन पेज और विल ऑस्प्रे की भिड़ंत हुई। विजेता को ओवेन हार्ट कप और एक चैंपियनशिप मिलती। इसके अलावा AEW ने ऐलान किया था कि टूर्नामेंट का विजेता All In Texas में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता हुआ दिखाई देगा। पेज ने ऑस्प्रे को हराकर खास टूर्नामेंट में जीत अपने नाम कर ली।

AEW ने यहां से ऐलान किया कि All In Texas में हैंगमैन पेज का सामना अब जॉन मोक्सली से होगा। उनके बीच AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच ऑफिशियल हो गया। जॉन और पेज के बीच काफी बड़ा इतिहास है और वो पहले भी लड़ चुके हैं। इसी वजह से उनके बीच अब मैच देखना एकदम ही रोचक रहेगा।

AEW All In के लिए और किस मैच का ऐलान हुआ है?

AEW ने All in Texas को एकदम धमाकेदार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। जॉन मोक्सली और हैंगमैन पेज के बीच मैच जरूर शानदार रह सकता है लेकिन AEW ने अभी सिर्फ इसी मुकाबले का ऐलान नहीं किया है। दरअसल, टोनी स्टॉर्म और मर्सेडीज़ मोने के बीच भी भिड़ंत होने वाली है। मर्सेडीज़ के पास काफी समय से TBS चैंपियनशिप है। उन्होंने Double or Nothing में विमेंस ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के फाइनल में हिस्सा लिया था।

उनका सामना इसी बीच जेमी हेयटर से देखने को मिला था। मोने ने इस मुकाबले में जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया। अब शर्त के अनुसार हैंगमैन पेज की तरह उन्हें भी वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच मिलेगा। इसी वजह से मर्सेडीज़ मोने अब All in Texas में टोनी स्टॉर्म को AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी। दोनों ही विमेंस डिवीजन की सबसे बड़ी स्टार्स हैं। इसी वजह से उनके बीच मुकाबला देखना रोचक होगा।

