AEW Collision रिजल्ट्स: Tony Khan ने CM punk को निकालने के कारण का किया खुलासा, पूर्व WWE चैंपियन की हुई चौंकाने वाली वापसी

AEW Collision: AEW Collision का इस हफ्ते का एपिसोड काफी शानदार रहा। शो की शुरुआत में कंपनी के मालिक ने सीएम पंक (CM Punk) को निकाले जाने का चौंकाने वाला ऐलान किया। साथ ही WWE दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी हुई। यह शो बेहतरीन मैचों से भरा हुआ था और All Out के लिए हाइप बनाई गई। खैर, इस आर्टिकल में हम AEW Collision के नतीजों पर नज़र डालेंगे।

- AEW Collision में टोनी खान का बहुत बड़ा ऐलान

टोनी खान ने शो की शुरुआत करते हुए बताया कि उन्होंने सीएम पंक को AEW से निकाल दिया है। खान ने इस बात पर जोर दिया कि वो बैकस्टेज लोगों को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। खान ने यह भी बताया कि उनके जीवन पर भी रिस्क था। All In के बाद लीगल टीम में उन्हें पंक को रिलीज करने का सुझाव दिया और उन्होंने सभी बातों को ध्यान रखते हुए दिग्गज को निकाल दिया।

Expand Tweet

- रिकी स्टार्क्स का सैगमेंट

रिकी स्टार्क्स ने इंटरव्यू में कहा कि वो 'द ड्रैगन' रिकी स्टीमबोट से स्ट्रैप मैच के चैलेंज का जवाब चाहते हैं। स्टीमबोट ने एंट्री की और वो मैच का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, जिसपर ड्रैगन लिखा था। स्टार्क्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अचानक 'अमेरिकन ड्रैगन' ब्रायन डेनियलसन ने चौंकाने वाली वापसी की। असल में स्टार्क्स ने ब्रायन के खिलाफ मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। दोनों के बीच All Out में स्ट्रैप मैच होगा।

बैकस्टेज जॉन मोक्सली ने प्रोमो कट करते हुए AEW इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी को धमकी दी और नया चैंपियन बनने का दावा किया।

- अक्लेम्ड और बिली गन vs 2.0 और डेनियल गार्सिया (AEW ट्रियोज़ चैंपियनशिप मैच)

यह टैग टीम मैच काफी तगड़ा रहा। दोनों ही टीमों ने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल किया। जेक हेगर ने दखल देकर हील स्टार्स की मदद करने की कोशिश की। हालांकि, वो सफल नहीं हुए। अंत में मैक्स कास्टर ने 2.0 के मैट मेनार्ड पर माइक ड्रॉप मूव लगाया और पिन करके जीत दर्ज की।

नतीजा: अक्लेम्ड और बिली गन ने चैंपियनशिप रिटेन की

बैकस्टेज सैगमेंट में डार्क ऑर्डर ने ROH टैग टीम टाइटल्स जीतने का दावा किया।

स्टार्क बैकस्टेज अपने मैच से निराश नज़र आए और उन्होंने ब्रायन डेनियलसन को All Out में हराने का दावा किया।

- ऑसी ओपन vs निक वैन और कमांडर

दोनों टीमों के बीच टैग टीम मुकाबला काफी तगड़ा साबित हुआ। कमांडर ने हाई-फ्लाइंग मूव्स का इस्तेमाल किया। ऑसी ओपन ने अपने अनुभव का फायदा उठाया। ऑसी ओपन ने कमांडर को धराशाई किया और फिर निक वैन पर अपना फिनिशर लगाया। उन्होंने पिन करते हुए जीत दर्ज की।

नतीजा: ऑसी ओपन की जीत हुई

निक वैन का इंटरव्यू हुआ और वो डार्बी एलिन से निराश नज़र आए, क्योंकि उन्होंने एआर फॉक्स को माफ कर दिया। एलिन ने आकर उन्हें समझाया और All Out में उनके साथ रिंग कॉर्नर में रहने के लिए कहा। वैन ने ऑफर स्वीकार किया। क्रिश्चियन केज ने दखल दिया और उन्होंने निक वैन पर निशाना साधा। साथ ही डार्बी एलिन को All Out में पराजित करने का दावा किया।

बैकस्टेज व्हीलर यूटा और क्लॉडियो कास्टगनोली ने एडी किंग्सटन पर निशाना साधा। स्क्रीन पर किंग्सटन और कत्सुयोरी शिबाटा नज़र आए। उन्होंने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को चेतावनी दी।

AEW विमेंस चैंपियन सराया और रूबी सोहो का इंटरव्यू हुआ। उन्होंने टोनी स्टॉर्म की उनसे अनबन पर बात की। बाद में रूबी ने क्रिस स्टैटलैंडर को चेतावनी दी।

- डेनिस रोडमैन का सैगमेंट

दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रोडमैन ने एंट्री की। जैफ जैरेट और उनके साथियों ने दखल दिया। जैरेट ने डेनिस की तारीफ की और उन्हें अपने फैक्शन में शामिल होने का न्योता दिया। भारतीय सुपरस्टार सोंजय दत्त ने अपने साथियों को रिंग के बाहर जाने के लिए कहा। उन्होंने डेनिस की बेइज्जती करने की कोशिश की लेकिन दिग्गज ने उनकी हालत खराब कर दी। अक्लेम्ड और बिली गन ने आकर जैफ जैरेट के साथियों के खिलाफ अपने AEW ट्रियोज़ टाइटल्स को दांव पर लगाने का फैसला लिया। All Out में यह मैच होगा।

समोआ जो ने शेन टेलर को चेतावनी देते हुए ROH टीवी टाइटल रिटेन रखने का दावा किया।

- आउटकास्ट vs हिकारू शिडा, क्रिस स्टैटलैंडर और ब्रिट बेकर

यह मैच काफी बेहतरीन रहा। आउटकास्ट फैक्शन की तीनों सदस्य सराया, रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म का साथ में काम करना रोचक चीज़ रही। अंत में रेफरी का ध्यान रिंग में नहीं था। सराया ने ब्रिट बेकर पर स्प्रे कर दिया। रूबी ने फायदा उठाकर पिन किया और जीत हासिल की।

नतीजा: आउटकास्ट की जीत हुई

एडम कोल ने ROH टैग टीम टाइटल्स को MJF के साथ मिलकर डिफेंड करने का दावा ठोका।

बैकस्टेज क्रिस स्टेटलैंडर अपनी हार से निराश थी और रूबी सोहो ने आकर उनसे बहस की। सराया ने उन्हें शांत कराया।

- पावरहाउस हॉब्स vs लोकल सुपरस्टार

पावरहाउस हॉब्स ने मैच शुरू होते ही लोकल स्टार की हालत खराब करते हुए जीत दर्ज की। मिरो का थीम सॉन्ग बजा और उन्होंने आकर हॉब्स पर हमला किया। उन्होंने हॉब्स को बैरिकेड के ऊपर से फैंस के बीच भेज दिया। हॉब्स और मिरो का स्टेयरडाउन हुआ।

नतीजा: पावरहाउस हॉब्स की जीत हुई

ऑरेंज कैसिडी ने All Out में जॉन मोक्सली को हराकर जीत दर्ज करने का दावा किया।

- जे वाइट vs डैक्स हार्वुड

FTR के डैक्स हार्वुड ने जे वाइट जैसे बेहतरीन सिंगल्स स्टार को कड़ी टक्कर दी। दोनों का यह मैच काफी लंबा चला। बुलेट क्लब गोल्ड ने दखल देने की कोशिश की लेकिन कैश व्हीलर ने उन्हें धराशाई किया। बुलेट क्लब गोल्ड ने दोबारा दखल दिया और अंत में जे वाइट को इसका फायदा मिला। उन्होंने डैक्स पर ब्लेड रनर मूव लगाया और पिन करके जीत हासिल की। बुलेट क्लब गोल्ड ने FTR पर हमला किया और यंग बक्स ने आकर हील स्टार्स को भगाया। बक्स ने FTR से हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया। FTR इसे स्वीकार किए बिना चले गए।

नतीजा: जे वाइट की जीत हुई

इस तरह से AEW Collision का अंत हुआ।