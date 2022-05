AEW Double or Nothing 2022 में CM Punk ने 9 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए रचा इतिहास, मैच के बाद हुए भावुक

AEW Double or Nothing 2022 इवेंट अब समाप्त हो चुका है। इस इवेंट में कई बेहतरीन मैच देखने को मिले और दो पूर्व WWE सुपरस्टार्स ने चौंकाने वाला डेब्यू किया। वहीं, सीएम पंक (CM Punk) ने Double or Nothing 2022 में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। बता दें, इस शो के मेन इवेंट में सीएम पंक को AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में हैंगमैन पेज (Hangman Page) का सामना करने का मौका मिला। सीएम पंक इस मैच में हैंगमैन पेज को हराते हुए नए AEW वर्ल्ड चैंपियन बने।

Double or Nothing 2022 में नया AEW वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ ही सीएम पंक ने इतिहास रच दिया है और बता दें, उन्होंने अपने करियर में करीब 9 साल बाद कोई वर्ल्ड टाइटल जीता है। हालांकि, सीएम पंक को इस मैच में हैंगमैन पेज को हराने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था और मैच के दौरान पेज ने पंक की हालत खराब कर दी थी। यही नहीं, मैच के दौरान रेफरी भी धराशाई हो गए थे। अंत में, सीएम पंक किसी तरह हैंगमैन पेज को GTS मूव देने के बाद उन्हें पिन करते हुए मैच जीतने में कामयाब रहे थे।

AEW वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक Double or Nothing में अपने मैच के बाद भावुक हो गए थे

AEW Double or Nothing 2022 में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सीएम पंक काफी भावुक हो गए थे। यह चीज़ दर्शाती है कि सीएम पंक के लिए यह टाइटल कितना मायने रखता है। वैसे भी, सीएम पंक 9 साल के लंबे अंतराल के बाद वर्ल्ड चैंपियन बन पाए हैं।

चूंकि, सीएम पंक AEW वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, यह देखना रोचक होगा कि वर्ल्ड चैंपियन के रूप में वो AEW को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। इसके साथ ही इस बात पर भी निगाहें रहेगी कि सीएम पंक कितने समय तक AEW में वर्ल्ड चैंपियन बने रहते हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Subham Pal