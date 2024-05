AEW Double or Nothing रिजल्ट्स: पूर्व WWE Superstar बना चैंपियन, दिग्गज ने खतरनाक मैच में दुश्मन को हराया, हुआ चौंकाने वाला रिटर्न

AEW Double or Nothing 2024 Results: AEW डबल और नथिंग (Double or Nothing 2024) इवेंट काफी धमाकेदार रहा। यह इस साल AEW का सबसे शानदार इवेंट साबित हुआ। शो की शुरुआत में MJF की चौंकाने वाली वापसी हुई। डेब्यू पर पूर्व WWE सुपरस्टार ने चैंपियनशिप जीती। मेन इवेंट में जमकर तहलका मचा। इस आर्टिकल में हम AEW Double or Nothing 2024 के नतीजों पर नज़र डालेंगे।

AEW Double or Nothing रिजल्ट्स

प्री-शो

- डेओना पुर्राज़ो ने एक सिंगल्स मैच में थंडर रोज़ा को हराया।

- बिली गन और अक्लेम्ड ने एक टैग टीम मैच में ब्रायन केज और गेट्स ऑफ एगनी को हराया।

मुख्य शो

- रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और विल ऑस्प्रे के बीच AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। मुकाबले में कुछ मौकों पर किंगडम ने दखल देने की कोशिश की और रेफरी ने उन्हें बैकस्टेज भेज दिया। अंत में विल ऑस्प्रे ने स्ट्रॉन्ग पर स्टॉर्म ब्रेकर लगाया और पिन करके जीत हासिल की। विल नए चैंपियन बने।

मैच के बाद एडम कोल रिंग में आए और वो अपने दोस्त की हार से निराश नज़र आए। उन्होंने प्रोमो कट किया। अचानक लाइट बंद हुई और फिर MJF ने चौंकाने वाली वापसी की। उन्होंने आकर कोल को गले लगाने का नाटक करके लो ब्लो दिया और उनकी हालत खराब की। MJF ने प्रोमो कट करके कोल पर निशाना साधा और अपना AEW का टैटू दिखाया। उन्होंने बताया कि वो AEW को अलविदा नहीं कह रहे।

- बुलेट क्लब गोल्ड और डेथ ट्रायंगल के बीच AEW यूनिफाइड ट्रियोज़ चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। इस मुकाबले के अंतिम मोमेंट्स में डेथ ट्रायंगल के पैक के पास मोमेंटम था। अचानक जूस रॉबिंसन की वापसी हुई और उन्होंने पैक का ध्यान भटकाया। जे वाइट ने फायदा उठाकर बुलेट क्लब गोल्ड को जीत दिलाई और उन्होंने टाइटल रिटेन रखा।

- टोनी स्टॉर्म और सेरेना डीब के बीच AEW विमेंस चैंपियनशिप मैच हुआ। 15 मिनट तक चले इस मैच के अंत में टोनी ने स्टॉर्म ज़ीरो मूव डीब पर लगाकर पिन करते हुए जीत दर्ज की और टाइटल रिटेन किया।

- ऑरेंज कैसिडी और ट्रेन बरेटा के बीच मैच हुआ। इस मुकाबले में सबमिशन की मदद से कैसिडी की जीत हुई। मैच के बाद रॉकी रोमेरो ने आकर ट्रेंट से मिलने की कोशिश की। बरेटा उनपर गुस्से में हमला करके चले गए।

- टोनी खान ने ऐलान किया कि ओवेन हार्ट कप के विजेता को All In में वर्ल्ड टाइटल मैच मिलेगा।

- क्रिस जैरिको, हुक और कात्सुयोरी शिबाटा के बीच FTW चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ। मुकाबले के अंतिम मोमेंट्स में ब्रायन कीथ ने आकर हुक और शिबाटा पर हमला किया। जैरिको को इसी चीज़ का फायदा हुआ और उन्होंने शिबाटा पर जुडास इफेक्ट लगाकर जीत हासिल की और टाइटल रिटेन किया। मैच के बाद हुक ने जैरिको पर हमला कर दिया।

- जॉन मोक्सली और कोनोसुके ताकेशिता के बीच शानदार IWGP चैंपियनशिप एलिमिनेटर मैच हुआ। 17 मिनट 20 सेकेंड्स तक चले इस मैच में जॉन ने डेथ राइटर लगाकर ताकेशिता को हराया।

- एडम कोपलैंड और मालाकाई ब्लैक के बीच TNT चैंपियनशिप के लिए बार्ब्ड वायर केज मैच हुआ। यह मैच खतरनाक रहा और उन्होंने एक-दूसरे पर अलग-अलग हथियारों का उपयोग किया। कोपलैंड और ब्लैक दोनों बुरी तरह लहूलुहान हुए। हाउस ऑफ ब्लैक ने दखल देकर कोपलैंड की हालत खराब की। गैंगरैल की चौंकाने वाली वापसी हुई और उन्होंने हील स्टार्स पर हमला किया। मालाकाई ने गैंगरैल को धराशाई किया और कोपलैंड ने स्पीयर लगाया। उन्होंने बार्ब्ड वायर द्वारा ब्लैक को सबमिशन में फंसाया और टैपआउट करने पर मजबूर किया।

- मर्सेडीज़ मोने और विलो नाईटइंगेल के बीच TBS चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। अंत में स्टोकली हैथवे और क्रिस स्टेटलैंडर ने दखल देने की कोशिश की। यह चीज़ विलो पर भारी पड़ी और मर्सेडीज़ ने मोने मेकर देकर पिन करते हुए चैंपियनशिप जीत ली। मैच के क्रिस ने स्टोकली पर विलो की हार का इल्जाम लगाते हुए हमला किया। वो विलो के साथ स्टेज एरिया पर गईं और उन्हें धोखा देकर उनपर भी हमला किया। स्टोकली और क्रिस साथ आ गए।

- स्वर्व स्ट्रिकलैंड और क्रिश्चियन केज के बीच AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। इस मैच के दौरान रेफरी ने दखल देने की कोशिश कर रहे प्रिंस नाना, शेना वैन, निक वैन और किलस्विच को बैकस्टेज भेजा। अंत में स्ट्रिकलैंड ने केज को स्वर्व स्टॉम्प दिया और हाउस कॉल मूव लगाकर पिन करते हुए जीत दर्ज की। वो टाइटल रिटेन रखने में सफल हुए।

- यंग बक्स, जैक पैरी और काजूचिका ओकाडा का एनार्की ऑफ एरीना मैच में ब्रायन डेनियलसन, डार्बी एलिन और FTR से सामना हुआ। यह मैच काफी खतरनाक रहा। एक मौके पर बैकस्टेज जैक पैरी ने डार्बी एलिन को ट्रक से ठोक दिया था। बाद में डार्बी ने यंग बक्स के सदस्य पर फ्लेमथ्रोअर से हमला किया। वो आग में झुलसने लगे लेकिन अन्य स्टार्स ने फायर एक्सटिंगशर का उपयोग करके मामले को शांत किया। एक मौके पर डार्बी को हील स्टार्स ने रिंग के बीच उल्टा लटका दिया। अंत में जब ब्रायन डेनियलसन ने एलिन को निकालने की कोशिश की, तो जैक ने रनिंग नी मूव लगाकर ब्रायन को पिन करते हुए टीम को जीत दिलाई।

इस तरह से AEW Double or Nothing का अंत हुआ।