AEW Full Gear 2022 का फाइनल मैचकार्ड: Jon Moxley vs MJF में किसकी होगी जीत?

AEW Full Gear: AEW का अगला इवेंट फुल गियर (Full Gear) अब कुछ घंटों दूर है और इस शो के लिए फैंस बहुत उत्साहित हैं। कुछ महीनों बाद AEW का एक और बड़ा शो देखने को मिल रहा है। इसमें AEW ने कई धमाकेदार मैच बुक किए हैं। अभी तक शो के लिए 13 मैचों का ऐलान किया है।

3 मैच प्री-शो में देखने को मिलेंगे। साथ ही 10 मुकाबले मुख्य शो का हिस्सा हैं। AEW के Full Gear 2022 इवेंट में जॉन मोक्सली, ब्रायन डेनियलसन, स्टिंग, जैफ जैरेट, क्रिस जैरिको संकेत कई दिग्गज सुपरस्टार्स हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही पूर्व WWE सुपरस्टार सराया (पेज) की रिंग में वापसी देखने को मिलेगी।

कैनी ओमेगा और यंग बक्स भी All Out 2022 के बाद एक एक्शन में नज़र आएंगे। इसके अलावा एक स्टील केज मैच होने वाला है। शो में 7 चैंपियनशिप मैच होने जा रहे हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम AEW के Full Gear 2022 प्रीमियम लाइव इवेंट में होने वाले सभी मैचों और पूरे मैच कार्ड को लेकर बात करेंगे।

AEW Full Gear 2022 का पूरा मैच कार्ड

प्री-शो

1- ब्रायन केज vs रिकी स्टार्क्स (AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट सेमीफाइनल मैच)

2- एडी किंग्सटन vs जून अकियामा

3- बेस्ट फ्रेंड्स, ऑरेंज कैसिडी, रॉकी रोमेरो और डैनह्यूसन vs द फैक्ट्री (10 मैन टैग टीम मैच)

मुख्य शो

4- जैफ जैरेट और जे लीथल vs स्टिंग और डार्बी एलिन

5- डॉक्टर ब्रिट बेकर vs सराया

6- लूचासोरास vs जंगल बॉय (स्टील केज मैच)

7- डेथ ट्रायंगल (c) vs द एलीट (AEW ट्रियोज चैंपियनशिप मैच)

8- द अक्लेम्ड (c) vs स्वर्व इन द ग्लोरी (AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

9- जेड कार्गिल (c) vs नायला रोज़ (AEW TBS चैंपियनशिप मैच)

10- टोनी स्टॉर्म (c) vs जेमी हेयटर (AEW विमेंस चैंपियनशिप मैच)

11- वार्डलो (c) vs समोआ जो vs पावरहाउस हॉब्स (AEW TNT चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

12- क्रिस जैरिको (c) vs ब्रायन डेनियलसन vs सैमी गुवेरा vs क्लॉडियो कास्टगनोली (ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच)

13- जॉन मोक्सली (c) vs MJF (AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच)

अभी तक AEW ने Full Gear के लिए इन 13 मैचों का ऐलान किया है। AEW ने पिछले कुछ हफ्तों से इस इवेंट को लगातार हाइप करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इस इवेंट के पास साल का सबसे अच्छा शो बनने का दम है। AEW को बस इवेंट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। शायद यह चीज़ फैंस को पसंद नहीं आएगी। अगर वो यह गलती नहीं करते हैं तो इवेंट जरूर यादगार रह सकता है।

