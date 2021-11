AEW Full Gear में जॉन सीना के फेमस मूव का सीएम पंक ने किया इस्तेमाल, लहूलुहान होने के बावजूद जीता जबरदस्त मैच

AEW Full Gear में सीएम पंक (CM Punk) का मुकाबला एडी किंग्सटन (Eddie Kingston) के खिलाफ हुआ था। इस मैच में सीएम पंक की जीत हुई, लेकिन उन्होंने मैच के दौरान ऐसे मूव का इस्तेमाल किया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। सीएम पंक ने अपने मैच के दौरान जॉन सीना (John Cena) के मूव का इस्तेमाल किया।

पंक और सीना एक-दूसरे से अंजान नहीं हैं। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच WWE में रहते हुए कई मैच हो चुके हैं, लेकिन पंक ने 2014 में कंपनी को छोड़ दिया था। यह दोनों ही दिग्गज सुपरस्टार्स एक दूसरे के मूव्स से अच्छी तरह वाकिफ हैं और सीएम पंक ने इसका इस्तेमाल AEW Full Gear में किया भी।

मैच के दौरान पंक ने एडी किंग्सटन पर साइड स्लाम लगाया और फिर 5 नकल शफल मूव को टीज किया। हर कोई जानता है कि यह जॉन सीना के सबसे फेमस मूव्स में से एक हैं। आप इस मूव को नीचे देख सकते हैं:

दोनों के बीच हुए कई मैचों में से सबसे शानदार मुकाबला Money in the Bank 2011 में हुआ था। यहां पर पंक ने सीना को WWE चैंपियनशिप के लिए हराया था। इसके अलावा जब पंक की रिंग में वापसी को लेकर रिपोर्ट आनी शुरू हुई थी तभी सीना ने अपने इंस्टाग्राम पर पंक की फोटो को शेयर किया था। सीना ने Money in the Bank 2011 मैच की फोटो को ही अपलोड किया था।

AEW Full Gear में सीएम पंक ने लहूलुहान होने के बावजूद जीता मैच

आपको बता दें कि AEW Full Gear में एडी किंग्सटन के खिलाफ सीएम पंक का बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ। इस मैच में पंक लहूलुहान भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और शानदार अंदाज में इस मैच को जीता। सीएम पंक की रेसलिंग में वापसी के बाद इसे उनका सबसे अच्छा मैच भी कहा जा रहा है।

सीएम पंक ने AEW में डेब्यू करने के बाद से ही अभी तक कोई मैच नहीं हारा है। AEW All Out में उन्होंने डार्बी एलिन को हराया। इसके बाद AEW Dynamite और Rampage के शो में वो डेनियल गार्सिया, पावरहाउस हॉब्स, मैट सिडल और बॉबी फिश जैसे सुपरस्टार्स को हरा चुके हैं।

अब देखना दिलचस्प होगा कि AEW Full Gear में जबरदस्त जीत के बाद पंक अब किस स्टोरीलाइन का हिस्सा होते हैं। वैसे तो फैंस अब पंक को चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में शामिल होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन यह कब होगा इसके बारे में तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।

Edited by मयंक मेहता