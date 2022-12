AEW Rampage रिजल्ट्स: पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने Jon Moxley पर किया जबरदस्त अटैक, भारतीय Superstar के कारण WWE दिग्गज को मिली चौंकाने वाली हार

AEW: AEW Rampage का इस हफ्ते का एपिसोड ठीक रहा। इसे सबसे जबरदस्त शोज़ में नहीं गिना जा सकता लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। इस एपिसोड में जॉन मोक्सली (Jon Moxley) की स्टोरीलाइन आगे बढ़ी। साथ ही मेन इवेंट मैच अच्छा था। खैर, इस आर्टिकल में हम AEW Rampage में हुए सभी मैचों और सैगमेंट्स के नतीजों को लेकर बात करेंगे।

AEW Rampage रिजल्ट्स

रुश, ड्रालिस्टिको और प्रेस्टन वेंस vs द बुचर, ब्लेड और किप सेबियन vs ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स vs जॉन मोक्सली, क्लॉडियो कास्टगनोली और व्हीलर यूटा vs टॉप फ्लाइट और एआर फॉक्स vs आरिया डेवारी, टोनी निस, जोश वुड्स vs सर्पेंटिको, लूथर और एंजेलिको vs एलेक्स रेनॉल्ड्स, ईविल उनो और जॉन सिल्वर का 300,000 डॉलर्स के लिए थ्री किंग्स क्रिसमस कैसिनो ट्रियोज रॉयल मैच देखने को मिला। इस मैच में सभी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया और पूर्व AEW चैंपियन हैंगमैन पेज ने यहां इंटरफेयर करते हुए जॉन मोक्सली पर जबरदस्त हमला किया। इसी कारण क्लॉडियो कास्टगनोली अकेले पड़ गए और टॉप फ्लाइट और एआर फॉक्स ने इसका फायदा उठाकर मैच में जीत हासिल की।

- एडी किंग्सटन और ओर्टिज़ ने रिंग में आकर प्रोमो कट किया और हाउस ऑफ ब्लैक फैक्शन को निशाना बनाया। लाइट बंद हुई और जूलिया हार्ट ने एंट्री की। हाउस ऑफ ब्लैक के बाकी सदस्य बड़ी स्क्रीन पर नज़र आए। उन्होंने संकेत दिए कि ओर्टिज़ शायद किंग्सटन के दुश्मन हैं और वो हाउस ऑफ ब्लैक में शामिल हो सकते हैं। इसी कारण किंग्सटन और ओर्टिज़ के बीच बहस देखने को मिली।

- TBS चैंपियन जेड कार्गिल ने एक सिंगल्स मैच में वर्टविक्सन को हराया।

- वार्डलो ने TNT और ROH TV चैंपियन समोआ जो की बेइज्जती करते हुए उन्हें चेतावनी दी।

- जैफ जैरेट और जे लीथल ने टैग टीम मैच में बिली गन और एंथनी बोवेंस के खिलाफ मैच लड़ा। भारतीय सुपरस्टार सोंजय दत्त ने इंटरफेयर करते हुए बिली गन पर लो-ब्लो लगाया और इसी चीज़ का फायदा जे लीथल ने लिया। उन्होंने पूर्व WWE सुपरस्टार पर लीथल इंजेक्शन लगाया और पिन करके जीत हासिल की। WWE दिग्गज बिली गन और एंथनी बोवेंस की हार होना चौंकाने वाली चीज़ रही।

इस तरह से AEW Rampage शो का अंत देखने को मिला।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes