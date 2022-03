AEW Revolution 2022 मैच कार्ड, लाइव प्रसारण भारत में कब और कहां देखें

AEW Revolution 2022 इवेंट के आयोजन में अब काफी कम समय बचा है। AEW ने इस इवेंट के लिए कई बड़े मैच तय किए हैं। काफी समय से इस इवेंट के लिए स्टोरीलाइंस आगे बढ़ाई जा रही थी और इसी कारण फैंस शो के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखकर लग रहा है कि यह इवेंट जरूर यादगार बनेगा।

AEW Revolution 2022 को भारत में कब और कहां देखा जा सकता है?

AEW Revolution का आयोजन 6 मार्च 2022 (भारत में 7 मार्च) को होगा। इस इवेंट की शुरुआत सुबह 6:30 को होगी और एक घंटे पहले प्री-शो की शुरुआत देखने को मिलेगी। इसे Eurosport चैनल पर लाइव देखा जा सकता है। प्रशंसक इसे ऑनलाइन जियो टीवी समेत अन्य स्ट्रीमिंग ऐप्स पर देख सकते हैं।

AEW Revolution 2022 का पूरा मैच कार्ड

प्री-शो:

लायला हिर्स्च vs क्रिस स्टैटलैंडर

हुक vs क्यूटी मार्शल

हाउस ऑफ ब्लैक (मालाकाई ब्लैक, ब्रोडी किंग और बडी मैथ्यूज) vs डेथ ट्राईएंगल (पैक, पेंटा एल जीरो एम) और एरिक रेडबियर्ड

मुख्य कार्ड:

- हैंगमैन पेज (c) vs एडम कोल (AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच)

- सीएम पंक vs MJF (डॉग कॉलर मैच)

- डॉक्टर ब्रिट बेकर (c) vs थंडर रोजा (AEW विमेंस चैंपियनशिप मैच)

- जेड कार्गिल (c) vs टे कॉन्टी (AEW TBS चैंपियनशिप मैच)

- जुरासिक एक्सप्रेस (c) vs यंग बक्स vs रीड्रैगन (AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

- क्रिस जैरिको vs एडी किंग्सटन (सिंगल्स मैच)

- जॉन मोक्सली vs ब्रायन डेनियलसन (सिंगल्स मैच)

- कीथ ली vs ऑरेंज कैसिडी vs पावरहाउस हॉब्स vs रिकी स्टार्क्स vs वार्डलो vs क्रिश्चियन केज (AEW TNT चैंपियनशिप मैच पाने के लिए फेस ऑफ रेवॉल्यूशन लैडर मैच)

- स्टिंग, डार्बी एलिन और सैमी गुवेरा vs एंड्राडे, मैट हार्डी और ईशा कैसिडी (टोर्नेडो टैग टीम मैच)

अब तक इन मुकाबलों का ऐलान देखने को मिला है। आगे जाकर कुछ अन्य मैच भी आधिकारिक रूप से तय होते हुए नजर आ सकते हैं।

Edited by Ujjaval Palanpure