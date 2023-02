AEW Revolution 2023 का ऑफिशियल मैच कार्ड: Jon Moxley का किसके खिलाफ होगा मैच?

AEW Revolution 2023: AEW रेवोल्यूशन (Revolution 2023) के लिए फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। हर साल इस शो का आयोजन देखने को मिलता है। यह Revolution इवेंट का चौथा संस्करण है और लंबे समय बाद AEW का कोई प्रीमियम इवेंट हो रहा है। ऐसे में AEW ने इस शो को अच्छा बनाने के लिए कई धमाकेदार मैचों का ऐलान किया है।

AEW के इस इवेंट का आयोजन 5 मार्च 2023 (भारत में 6 मार्च) को देखने को मिलेगा। असल में यह इवेंट सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया के चेस सेंटर में आयोजित होने वाला है। AEW ने अभी तक Revolution इवेंट के लिए 6 मैचों का ऐलान किया है। अभी भी इवेंट के लिए हाइप बनाई जा रही है। AEW Dynamite और Rampage के एपिसोड्स बाकी है।

आने वाले समय में कुछ अन्य मुकाबलों को भी शो के लिए ऑफिशियल किया जा सकता है। खैर, इस आर्टिकल में हम AEW Revolution 2023 इवेंट के पूरे मैच कार्ड पर एक नज़र डालने वाले हैं।

AEW Revolution 2023 में कौन-कौन से मैच होने वाले हैं:

- MJF (c) vs ब्रायन डेनियलसन (AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 60 मिनट आयरनमैन मैच)

- जॉन मोक्सली vs हैंगमैन पेज (टेक्सस डेथ मैच)

- समोआ जो (c) vs वार्डलो (AEW TNT चैंपियनशिप मैच)

- जेमी हेयटर (c) vs सराया vs रूबी सोहो (AEW विमेंस चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

- द गन्स (c) vs द अक्लेम्ड vs जे लीथल और जैफ जैरेट vs एक टीम का ऐलान बाकी है (AEW टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 वे मैच)

- क्रिस जैरिको vs रिकी स्टार्क्स (इस मैच से जैरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी बैन है)

अभी तक इतने मैचों का ऐलान देखने को मिला है। देखा जाए तो AEW ने कई सारे बड़े सुपरस्टार्स को इस शो में लड़ने के लिए बुक किया है। उम्मीद है कि हर बार की तरह AEW का यह इवेंट धमाकेदार रहेगा। इस शो में फैंस को बड़े शॉक्स और सरप्राइज की उम्मीद भी रहेगी। कुछ रिटर्न्स और डेब्यू देखने को मिल सकते हैं।

