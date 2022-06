AEW x NJPW Forbidden Door का पूरा मैच कार्ड: Jon Moxley और Chris Jericho समेत कई दिग्गज शामिल

AEW और NJPW का अगला इवेंट Forbidden Door कुछ दिनों दूर है। AEW पहली बार किसी दूसरे प्रमोशन के साथ मिलकर एक इवेंट का आयोजन कर रहा है। यह सही मायने में काफी अच्छी चीज़ है। AEW और NJPW के कई बड़े सुपरस्टार्स इस इवेंट में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों प्रमोशन्स के कुछ सुपरस्टार्स साधारण मैचों का हिस्सा हैं वहीं कुछ चैंपियनशिप मुकाबलों में भी शामिल हैं।

कई लोगों को AEW और NJPW के इस इवेंट में होने वाले बड़े मैचों के बारे में जानकारी है लेकिन पूरे मैच कार्ड के बारे में पता नहीं है। इसलिए इस आर्टिकल में हम AEW और NJPW के Forbidden Door इवेंट में होने वाले सभी मैचों पर एक नजर डालने वाले हैं।

AEW x NJPW Forbidden Door का पूरा मैच कार्ड

प्री-शो:

- गन क्लब और मैक्स कास्टर vs एलेक्स कॉगलिन, युया यूईमुरा, केविन नाइट और The DKC (8 मैन टैग टीम मैच)

मुख्य कार्ड:

- थंडर रोजा (c) vs टोनी स्टॉर्म (AEW विमेंस चैंपियनशिप मैच)

- FTR vs यूनाइटेड एम्पायर (ग्रेट-ओ-खान और जैफ कॉब) vs ट्रेंट बरेटा और रॉकी रोमेरो (विनर टेक्स ऑल ROH और IWGP टैग टीम चैंपियनशिप ट्रिपल थ्रेट मैच)

- विल ओस्प्रे (c) vs ऑरेंज कैसिडी (IWGP यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच)

- पैक vs मिरो vs मालाकाई ब्लैक vs क्लार्क कोनर्स (AEW ऑल-अटलांटिक चैंपियनशिप मैच)

- क्रिस जैरिको, सैमी गुवेरा और मिनोरू सुजुकी vs एडी किंग्सटन, व्हीलर यूटा और शोटा उमिनो (6 मैन टैग टीम मैच)

- बुलेट क्लब (हिकुलियो, एल फैंटासमो और यंग बक्स) vs डार्बी एलिन, स्टिंग, शिंगो ताकागी और हीरोमू ताकाहाशी) (8 मैन टैग टीम मैच)

- जैक सेबर जूनियर vs सरप्राइज विरोधी

- जे वाइट (c) vs एडम कोल vs हैंगमैन पेज vs काजूचिका ओकाड़ा (IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच)

- जॉन मोक्सली vs हिरोशी तानाहाशी (इंटरिम AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच)

यह AEW और NJPW के Forbidden Door इवेंट का पूरा मैच कार्ड है। इस इवेंट में ढेरों मैच हो रहे हैं और देखना होगा कि इन मुकाबलों की क्वालिटी कैसी रहती है।

