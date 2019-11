WWE न्यूज़: भारतीय मूल के MMA स्टार ने पूर्व चैंपियन जिंदर महल के बारे में कही बड़ी बात 

WWE न्यूज़: भारतीय मूल के MMA स्टार ने पूर्व चैंपियन जिंदर महल के बारे में कही बड़ी बात Subham Pal FOLLOW ANALYST न्यूज़ 14 Nov 2019, 14:43 IST SHARE

अर्जन सिंह & जिंदर महल अर्जन सिंह भुल्लर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया में काफी बड़ा नाम है। एक MMA स्टार होने के अलावा वह एक एमेच्योर रेसलर रहे हैं जो कॉमनवैल्थ गेम्स के अलावा ओलंपिक में भी रेसलिंग कर चुके हैं। स्पोर्ट्सकीड़ा के साथ इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि WWE और AEW के बारे में उनकी राय है। साथ ही उनसे पूछा गया कि क्या वह रेसलिंग में वापसी करेंगे और MMA टैलेंट्स को रेसलिंग में करियर बनाते हुए उन्हें कैसा लग रहा है। इन सवालों के जवाब में भुल्लर ने कहा कि वह AEW और WWE दोनों का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त उनका सारा ध्यान अपने MMA करियर पर है। "वर्तमान में MMA टैलेंट्स का रेसलिंग में जाना और रेसलर्स का MMA में आना एक ट्रेंड सा बन चुका है। हमेशा से ऐसा होता आ रहा है लेकिन अब क्या कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सबसे पहले कैन शैमरॉक ने इन सब की शुरुआत की थी। पहले वह UFC में थे और 90 के दशक में WWE में चले गए। मैं उन्हें बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं। वे लोग उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान मानते थे। मैं प्रो रेसलिंग देखते हुए बड़ा हुआ हूं इसलिए मुझे इसमें काफी रूचि है। इस वक्त मेरा लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियन बनना और ONE में अपनी फाइट बुक कराना है। मैं अभी भी WWE देखता हूं और इसके अलावा मैं AEW भी देखता हूं। ये दोनों बड़ी कंपनियां काफी अच्छा काम कर रही हैं और मेरी नजर उनपर है।" इसके अलावा अर्जन सिंह भुल्लर ने जिंदर महल के साथ उनकी दोस्ती के बारे में भी बात की। "जिंदर महल काफी अच्छे इंसान हैं, उनका असली नाम युवराज है। हम दोनों एक-दूसरे को करीब 10 सालों से और यूनिवर्सिटी के दिनों से ही जानते हैं। उस वक्त तक हम दोनों वर्ल्ड स्टेज पर आने की कोशिश कर रहे थे। वह WWE में एक चैंपियन और एथलीट के रूप में हमारी कम्यूनिटी और हमारे लोगों का शानदार तरीके से प्रतिनिधित्व करते आए हैं। WWE News in Hindi, RAW, SmackDown के सभी मैच के लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

