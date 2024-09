WWE से चोट के कारण बाहर चल रहे स्टार ने तोड़ी चुप्पी, अपनी हेल्थ को लेकर दिया बड़ा खुलासा

Asuka Gives Big Update On Injury: WWE सुपरस्टार ओस्का (Asuka) इस वक्त उन्हें हुई इंजरी से उबर रही हैं। यही कारण है कि वो काफी लंबे समय से टीवी पर नज़र नहीं आई हैं। उन्होंने साढ़े 4 महीने पहले Backlash France में अपना आखिरी मैच लड़ा था। अब फेमस WWE स्टार ने सोशल मीडिया के जरिए चुप्पी तोड़ते हुए अपनी हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। जापानी रेसलर टीवी से गायब होने से पहले Queen of the Ring टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली थीं लेकिन इंजरी की वजह से उन्हें मजबूरन टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। बता दें, नाया जैक्स (Nia Jax) इस साल की Queen of the Ring विजेता बनी थीं।

ओस्का ब्रेक पर जाने के बाद से ही एक टूर के दौरान अपीयरेंस दे चुकी हैं लेकिन उन्होंने इस दौरान रेसलिंग नहीं की। बता दें, पूर्व विमेंस चैंपियन को घुटने में इंजरी हुई है और इस वजह से उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। जापानी सुपरस्टार नियमित रूप से सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। एक फैन ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए ओस्का की WWE में वापसी की मांग की। जल्द ही, ओस्का ने X पर उस फैन को जवाब देते हुए कहा कि वो अभी अपने घुटने की ट्रीटमेंट करा रही हैं इसलिए उन्हें रिंग में वापसी करते हुए देखने के लिए अभी इंतजार करना होगा। डैमेज कंट्रोल मेंबर ने अपने पोस्ट में लिखा,

"मैं इस वक्त अपने घुटने की ट्रीटमेंट करा रही हूं और फिलहाल रिंग में नहीं आ सकती हूं। यही कारण है कि मैं ट्विटर के जरिए सभी का मनोरंजन कर रही हूं।"

WWE सुपरस्टार ओस्का दुनिया में सबसे बड़े रेसलर्स में से एक बनकर उभरी हैं

ओस्का WWE में सबकुछ जीत चुकी हैं और वो अपने करियर के दौरान दुनिया के सबसे बड़े रेसलर्स में से एक बनकर उभरी हैं। उन्होंने यह कंपनी जॉइन करने से पहले भी इंडीपेंडेट सर्किट में काना के रूप में अपना प्रभाव छोड़ा था। ओस्का, गोल्डबर्ग की स्ट्रीक भी तोड़ चुकी हैं। बता दें, जापानी रेसलर अपने करियर में 3 बार की Raw विमेंस चैंपियन, 1-1 बार SmackDown और NXT विमेंस चैंपियन, 4 बार की विमेंस टैग टीम चैंपियन रहने के अलावा Money in the Bank और Royal Rumble विजेता रह चुकी हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी में विमेंस ग्रैंडस्लैम चैंपियन बनने वाली दूसरी सुपरस्टार भी हैं।

