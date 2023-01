WWE Money in the Bank 2023 के स्टेडियम शो ना होने की बड़ी वजह आई सामने, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Money in the Bank: पिछले हफ्ते WWE ने ऐलान किया था कि वो मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2023 का आयोजन यूके में कराने वाले हैं। इस प्रीमियम लाइव इवेंट को फेमस O2 एरीना में होस्ट किया जाएगा। बता दें, WWE साल 2019 के बाद पहली बार O2 एरीना में अपने किसी शो का आयोजन करने वाली है। वहीं, साल 2002 में Insurrextion के बाद लंदन में पहली बार किसी बड़े WWE शो का आयोजन किया जाने वाला है।

यूूके में WWE ने सिंतबर 2022 में कार्डिफ, वेल्स में क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) का आयोजन किया था। यह एक स्टेडियम शो था लेकिन Money in the Bank स्टेडियम शो नहीं होगा और अब इस चीज़ के पीछे की वजह का खुलासा हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि WWE O2 एरीना को यूके का MSG (मैडिसन स्क्वायर गार्डन) मानती है।

Fightful Select ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह वेन्यू Money in the Bank को एक महत्वपूर्ण WWE इवेंट के रूप में स्थापित होने में मदद कर सकता है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि एक वक्त इस इवेंट को कैंसिल करके MITB मैचों को किसी दूसरे इवेंट में कराने को लेकर चर्चा की गई थी। हालांकि, इस आईडिया को गंभीरता से नहीं लिया गया।

WWE Money in the Bank 2022 के विजेता कौन थे?

Money in the Bank 2022 का आयोजन लास वेगास, नेवाडा के MGM Grand Garden एरीना में कराया गया था। इस इवेंट में लिव मॉर्गन विमेंस Money in the Bank विजेता बनी थीं और उन्होंने इसी इवेंट में रोंडा राउजी पर अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हुए SmackDown विमेंस चैंपियनशिप पर कब्जा किया था।

वहीं, ऑस्टिन थ्योरी मेंस Money in the Bank विजेता रहे थे और 25 वर्षीय थ्योरी यह ब्रीफकेस हासिल करने वाले सबसे युवा सुपरस्टार बने थे। ऑस्टिन थ्योरी ने Raw के एक एपिसोड के दौरान यूएस चैंपियन सैथ रॉलिंस पर अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया था लेकिन वो यूएस टाइटल हासिल किए बिना ही अपना कॉन्ट्रैक्ट गंवा बैठे थे।

