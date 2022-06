पूर्व WWE विमेंस चैंपियन ने धमाकेदार वापसी के दिए संकेत, जल्द ही होगा शानदार रिटर्न?

WWE सुपरस्टार बेली (Bayley) चोट के कारण लगभग एक साल से WWE से बाहर हैं और फैंस बहुत ही बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। बेली के लेटेस्ट पोस्ट के बाद फैंस की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसा लग रहा है कि वह जल्द ही WWE में वापसी कर सकती हैं।

पूर्व Smackdown विमेंस चैंपियन को पिछले साल जुलाई में ACL इंजरी हो गई थी। बेली का Money in the Bank में बियांका ब्लेयर से 'आई क्विट' मैच में सामना होना था लेकिन चोट के कारण बेली को WWE से दूर जाना पड़ा। इसके बावजूद वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हैं और फैंस को चिढ़ाती रहती हैं।

बेली के हालिया ट्वीट में ऐसा लग रहा है कि वो अपनी वापसी के संकेत दे रहीं हैं। रोल मॉडल के नाम से मशहूर बेली ने अपने रेसलिंग बूट्स की फोटो पोस्ट की है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वो अपनी वापसी के लिए ट्रेनिंग कर रही हैं।

3 बार की विमेंस चैंपियन बेली आखिरी बार 25 जून 2021 को हुए Smackdown के एपिसोड में सैथ रॉलिंस के साथ मिक्स्ड टैग टीम मैच में दिखी थीं जहां दोनों ने बियांका ब्लेयर और सिजेरो को हराया था।

बेली के फैंस को उनकी WWE मेंं जल्द ही वापसी का भरोसा है

इस पोस्ट के रिएक्शन में फैंस ने यह कहा कि बेली को उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। कुछ लोगों को लग रहा है कि वह जल्द ही Raw या SmackDown में दिख सकती हैं।

कुछ फैंस यह भी उम्मीद लगा रहे हैं कि बेली Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में वापसी कर सकती हैं। बता दें कि इससे पहले उन्होंने 2019 में हुए Money in the Bank लैडर मैच को जीता था और कुछ घंटों बाद बेली ने शार्लेट फ्लेयर पर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके SmackDown विमेंस चैंपियनशिप जीती थी।

बेली की वापसी से निश्चित ही विमेंस डिवीजन को बहुत ही बूस्ट मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बेली वापसी के बाद बियांका ब्लेयर के साथ अपने पुराने दुश्मनी को आगे बढ़ाती हैं या नहीं।

