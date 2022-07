WWE में Becky Lynch ने अपने पति Seth Rollins के साथ मिलकर अनोखी उपलब्धि हासिल करने को लेकर दी प्रतिक्रिया

Seth Rollins and Becky Lynch: WWE सुपरस्टार बैकी लिंच (Becky Lynch) ने हाल ही में अपने पति सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के साथ अनोखी उपलब्धि हासिल की है और अब उन्होंने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। Sportskeeda Wrestling द्वारा की गई पोस्ट के मुताबिक यह पवार कपल इस साल रॉ (Raw) में सबसे अधिक मेन इवेंट करने वाले सुपरस्टार्स हैं। दोनों ने अब तक इस साल नौ शोज़ को मेन इवेंट किया है।

लिंच ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस उपलब्धि को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि परिवार चीज़ें संभाल रहा है।

बैकी लिंच ने पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी

इस हफ्ते WWE Raw में बैकी लिंच और सैथ रॉलिंस के साथ क्या हुआ?

बैकी लिंच और सैथ रॉलिंस के लिए इस हफ्ते भी Raw काफी पेचीदा रहा। लिंच को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उन्हें लगातार अनदेखा किया जा रहा है तो वहीं कार्मेला को लगातार विमेंस चैंपियनशिप के लिए दो मौके दिए गए हैं। उन्होंने SummerSlam में टाइटल शॉट की डिमांड की थी।

बियांका ब्लेयर और कार्मेला के बीच हुए चैंपियनशिप मैच में लिंच ने इंटरफेयर किया था और उनके द्वारा ध्यान भटकाने से ही कार्मेला ने मैच में जीत हासिल की थी। ब्लेयर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कार्मेला पर KOD लगा दिया था।

दूसरी तरफ सैथ रॉलिंस ने मिस्टर Money in the Bank थ्योरी के साथ टीम बनाई। इन दोनों ने रिडल और बॉबी लैश्ले की टीम का सामना किया था। इस मैच के दौरान डॉल्फ जिगलर भी रिंग के करीब बैठे हुए थे। रिडल ने अपनी टीम के लिए यह मैच जीता। Money in the Bank में थ्योरी को अंतिम समय में लैडर मैच का हिस्सा बनाया गया था।

उन्होंने जीत दर्ज करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। इस मैच में रिडल और रॉलिंस ने भी हिस्सा लिया था। प्रीमियम लाइव इवेंट पर थ्योरी ने लैश्ले के खिलाफ अपना यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल गंवाया था। खैर, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रॉलिंस और लिंच आने वाले एपिसोड्स में भी अपना दबदबा ऐसे ही कायम रख पाते हैं या नहीं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far