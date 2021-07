WWE Money in the Bank 2021, अच्छी और बुरी बातें: जॉन सीना ने की चौंकाने वाली वापसी, रोमन रेंस के मैच को लेकर हुई बड़ी गलती

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2021 पीपीवी का सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस इवेंट में कई जबरदस्त मैचों आयोजन देखने को मिला था। पीपीवी में दो धमाकेदार लैडर मैचों के अलावा कुछ टाइटल मैच भी बुक किये गए थे। मेन इवेंट ने सभी का ध्यान खींचा क्योंकि दिग्गज की वापसी देखने को मिली। सही मायने में यह पीपीवी सालों तक फैंस द्वारा याद रखा जाएगा।

हर एक पीपीवी और एपिसोड में कुछ अच्छी और बुरी चीज़ें रहती हैं। Money in the Bank 2021 पीपीवी में कुछ जगहों पर WWE ने फैंस को काफी प्रभावित किया वहीं कुछ जगहों पर निराशा का सामना करना पड़ा। इसलिए इस आर्टिकल में हम Money in the Bank पीपीवी की अच्छी और बुरी बातों के बारे में बात करेंगे।

1- अच्छी बात: Money in the Bank 2021 में जॉन सीना की चौंकाने वाली वापसी

जॉन सीना ने Money in the Bank 2021 में अपने हर एक फैन को सरप्राइज किया। उन्होंने मेन इवेंट में यूनिवर्सल टाइटल मैच के बाद एंट्री की और रोमन को कंफ्रंट किया। सीना ने लंबे समय बाद WWE में अपनी वापसी की। दरअसल, वो WrestleMania 36 में अंतिम बार दिखाई दिए थे। इसके बाद से ही हर एक फैन उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था। रोमन रेंस को ऐज पर जीत मिली।

इसके बाद उन्होंने माइक लेते हुए कुछ शब्द कहे और फिर अचानक से जॉन सीना की एंट्री हुई। यह देखकर फैंस शॉक हो गए और रोमन रेंस की प्रतिक्रिया भी देखने लायक थी। अब रोमन रेंस और जॉन सीना को आमने-सामने देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। दोनों मिलकर SummerSlam को खास बना सकते हैं।

