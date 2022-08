WWE Clash at the Castle में हो सकता है धमाकेदार मैच, दिग्गज अपने पति का साथ देकर दुश्मनों का करेंगी बुरा हाल?

The Judgment Day: WWE क्लैश एट द कैसल (Clash at The Castle) 3 सितंबर को यूके के कार्डिफ में आयोजित होने जा रहा है। कंपनी का यूनाइटेड किंगडम में 30 सालों बाद यह पहला बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट है। हाल ही में आई रिपोर्ट में आगामी मेगा इवेंट के लिए द जजमेंट डे (The Judgment Day) के मैच के बारे में बताया गया है।

जजमेंट डे ग्रुप को दिग्गज ऐज के द्वारा बनाया गया था, जिसमें उनके अलावा रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट शामिल थे। Hell in a Cell इवेंट में हुए 6 पर्सन इंटरजेंडर टैग टीम मैच में जीत दर्ज करने के बाद फिन बैलर ग्रुप के नए मेंबर बने थे।

बदकिस्मती से बैलर के फैक्शन में शामिल होते ही सभी मेंबर्स ने अपने ही लीडर ऐज पर जबरदस्त हमला कर दिया था। हाल ही में आई Cultaholic की रिपोर्ट के अनुसार, इस डार्क फैक्शन से जुड़े एक प्रचारित पोस्टर में जजमेंट डे के खिलाफ रेटेड आर सुपरस्टार और द मिस्टीरियोज के मैच को दिखाया गया था।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रिपल एच कार्डिफ इवेंट में इंटरजेंडर मैच बुक करते हैं या नहीं। इस हफ्ते हुए Raw के एपिसोड के अंत में जजमेंट डे से अपने पति को बेथ फीनिक्स ने बचाया था। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि वो संभावित मैच में डॉमिनिक मिस्टीरियो की जगह लेंगी। इसका अर्थ है कि रिया रिप्ली, फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट का ऐज, रे मिस्टीरियो और बेथ फीनिक्स के खिलाफ मिक्स्ड टैग टीम मैच हो सकता है।

WWE Raw में जजमेंट डे के खिलाफ नजर आई थीं बेथ फीनिक्स

बेथ फीनिक्स आखिरी बार WWE प्रोग्रामिंग का हिस्सा तब बनीं थीं, जब उन्होंने अपने पति ऐज के साथ मिलकर Royal Rumble 2022 में मिज़ और मरीस को हराया था। पिछले कुछ हफ्तों से फीनिक्स सोशल मीडिया के जरिए रिंग में वापसी के संकेत दी रही थीं।

ऐज ने अपनी वापसी के बाद जजमेंट डे ग्रुप को खत्म कर देने की धमकी दी थी। इस हफ्ते हुए Raw के मेन इवेंट में डेमियन प्रीस्ट का मुकाबला होमटाउन बॉय ऐज से हुआ था। मैच जीतने के बाद पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के ऊपर जजमेंट डे ने हमला कर दिया था, जिसके बाद फीनिक्स ने रिंग में आकर हील फैक्शन को कंफ्रंट किया था।

