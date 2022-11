WWE Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट मैच और उसके विजेता को लेकर आया बड़ा अपडेट, फेमस Superstar को मिलेगा बहुत बड़ा मौका?

LA Knight: मनी इन द बैंक (Money in the Bank) WWE के साल के सबसे इवेंट्स में से एक है। रिपोर्ट्स की मानें तो WWE ने हाल ही में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट के विनर को लेकर डिस्कशन किया था, जिसके बाद कंपनी एलए नाइट (LA Knight) को विनर के रूप में देख रही है।

जनवरी 2022 में एलए नाइट ने मेन रोस्टर में डेब्यू किया था। इस दौरान वो मैक्स डूप्री के रूप नज़र आ रहे थे। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने इस कैरेक्टर को ड्रॉप कर दिया था और अपने पुराने कैरेक्टर में वापस आ गए थे। अब वो एलए नाइट के रूप में नज़र आ रहे हैं।

Money in the Bank ब्रीफकेस विनर को लेकर बड़ा अपडेट आया सामना

Xero News ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि WWE 2023 में Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट को कैंसिल कर सकता है। ऐसे में अगर ये इवेंट कैंसिल होता है तो ये मैच फिर WrestleMania में हो सकते हैं। Money in the Bank मैच को लेकर Xero News ने अपनी रिपोर्ट में बताया,

"WWE इस समय Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट को कैंसिल करने को लेकर चर्चा कर रहा है। अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें WrestleMania के पहले ही इस बारे में पता चल जाएगा। दोनों Money in the Bank मैच WrestleMania के पहले और दूसरे दिन हो सकते हैं। जैसा अभी चल रहा है, उससे उम्मीद की जा रही है कि एलए नाइट ब्रीफकेस जीत सकते हैं।"

बता दें कि एलए नाइट इस समय ब्रे वायट के साथ स्टोरीलाइन का हिस्सा हैं। WWE में वापस आने के बाद ब्रे वायट पहली बार किसी स्टोरीलाइन का हिस्सा बने हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि WWE किस तरह से उन्हें इस स्टोरीलाइन में बुक करता है।

अगर एलए नाइट की बात करें तो उन्हें भी इससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। वो इस दुश्मनी में खुद को साबित कर सकते हैं।

