Money in the Bank के संभावित विजेता का नाम आया सामने, मौजूदा चैंपियन को WWE फिर दे सकता है बड़ा मौका

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) निश्चित ही कई सुपरस्टार्स के करियर को यादगार बनाने के लिए सुनहरा अवसर होता है। हालांकि, इस इवेंट के आयोजन में अभी काफी समय बचा हुआ है। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स में इसके संभावित विनर के बारे में बताया गया है।

पिछले साल ऑस्टिन थ्योरी ने मेंस Money in the Bank ब्रीफकेस जीता था। वो कंपनी के इतिहास के यंगेस्ट MITB विनर थे। Xero News ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कंपनी के अंदर कुछ ऑफिशियल्स यह चाहते हैं कि इस साल का MITB लैडर मैच ऑस्टिन थ्योरी ही जीतें। यह प्लान निश्चित ही थ्योरी को कंपनी का अगला बड़ा स्टार बना सकता है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया,

"अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। पिछले साल उनके पुराने सेल्फी लेने वाले गिमिक और MITB के असफल कैश-इन के बाद भी WWE ऑस्टिन थ्योरी को लगातार पुश देना चाहता है। कंपनी के अंदर काम कर रहे कई लोगों को लगता है कि थ्योरी इस साल भी मिस्टर Money in the Bank बन सकते हैं, जिसके बाद वो कंपनी के अगले बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं, जिसकी बात विंस मैकमैहन कर रहे थे।"

पिछले साल 25 वर्षीय सुपरस्टार ने कई मौकों पर रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर कैश-इन का प्रयास किया था, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे थे। इसके बाद नवंबर में हुए Raw के एक एपिसोड के दौरान उन्होंने तत्कालीन यूएस चैंपियन सैथ रॉलिंस पर MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने की कोशिश की लेकिन बॉबी लैश्ले के कारण वो कामयाब नहीं हो पाए थे। कुछ रिपोर्ट्स में एलए नाइट के भी MITB ब्रीफकेस जीतने की संभावना के बारे में बताया गया है।

WWE WrestleMania 39 में 16 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन से भिड़ सकते हैं Austin Theory

लंबे समय से ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना के बीच ड्रीम मैच की चर्चा चल रही थी। सीनेशन लीडर जल्द ही कंपनी में वापसी कर मौजूदा यूएस चैंपियन के खिलाफ स्टोरीलाइन की शुरुआत कर सकते हैं। आगामी WrestleMania 39 में जॉन सीना vs ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने मिल सकता है।

