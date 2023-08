11 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के WWE छोड़ने की अफवाहों पर आया बड़ा अपडेट, क्या AEW में होगा डेब्यू?

Edge: WWE हॉल ऑफ फेमर ऐज (Edge) के स्टैमफोर्ड बेस्ड प्रमोशन (WWE) में भविष्य पर सवालिया निशान लगे हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 11 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन जल्द ही ऑल एलीट रेसलिंग (All Elite Wrestling) का हिस्सा बन सकते हैं। अब इसपर एक चौंकाने वाला अपडेट आया है।

Ringside News ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि क्रिएटिव टीम के एक मेंबर का मानना है कि ऐज AEW का हिस्सा बन सकते हैं। Fightful ने इस खबर पर अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि "ऐज" के रिंग नेम का कॉपीराइट WWE के पास है। अगर उन्हें कहीं और रेसलिंग करनी है, तब उन्हें किसी और नाम को अपनाना होगा।

Fightful ने आगे कहा कि ऐज का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट सितंबर तक है। यह कुछ-कुछ गोल्डबर्ग जैसी स्थिति थी, जहां कोई मैच बाकी नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में समय बाकी था। Fightful ने इस चीज की पुष्टि नहीं की है कि ऐज के चोटिल रहने पर कितना समय उनके कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ा गया था।

AEW के अंदर कई लोगों का गंभीरता से मानना है कि ऐज कंपनी को जॉइन कर सकते हैं। रिपोर्ट में क्रिश्चियन, डैक्स हारवुड और कैश व्हीलर के साथ उनके संबंध के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि AEW के मालिक टोनी खान साल 2019 में ही ऐज को साइन करना चाहते थे, लेकिन उस समय पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने विंस मैकमैहन का साथ दिया था।

SmackDown के हालिया एपिसोड में ऐज का मुकाबला अपने होम क्राउड टोरंटो में शेमस से हुआ था, जहां रेटेड आर सुपरस्टार ने बाजी मारी थी। मैच के बाद ऐज के द्वारा दी गई स्पीच से ऐसा लग रहा है कि ऐज का WWE के साथ अब सफर खत्म हो गया है। हालांकि, यह अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है।

क्या WWE दिग्गज Edge शामिल होंगे AEW All In में?

WWE हॉल ऑफ फेमर ऐज के AEW जॉइन करने पर अफवाहों का बाज़ार गर्म है। कई लोगों का मानना है कि ऐज जैसे रेसलिंग दिग्गज के लिए AEW में डेब्यू का सबसे सही समय All In 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट होगा, लेकिन उनका WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट सितंबर तक है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ऐज AEW All In का हिस्सा बनते हैं या नहीं।