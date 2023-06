WWE Money in the Bank 2023 में होने वाले Roman Reigns के मैच का नतीजा दिग्गज ने किया लीक, होगा सबसे बड़ा उलटफेर?

Roman Reigns: WWE Money in the Bank 2023 में रोमन रेंस (Roman Reigns) और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) का मुकाबला द उसोज़ (The Usos) के साथ होगा। Money in the Bank के लिए अपनी भविष्यवाणियां साझा करते हुए दिग्गज बिल एप्टर ने कहा कि द उसोज़ द्वारा पिन किए जाने के बाद रेंस को शर्मिंदा होना पड़ेगा।

द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन अभी तक शानदार रही। पहले सैमी ज़ेन की वजह से मजा आया और अब द उसोज़ अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। WWE Night of Champions में जिमी ने दो सुपरकिक मारकर रेंस को धराशाई कर दिया था। कुछ हफ्ते पहले जे उसो ने रेंस को किक मारकर अपने भाई जिमी का साथ दिया। दोनों ने अभी तक सोलो सिकोआ को भी जमकर निशाना बनाया।

बिल एप्टर का मानना है कि द उसोज़ की Money in the Bank 2023 में जीत होगी। उन्होंने कहा,

द उसोज़ इस मैच को जीतने वाले हैं। मुझे लगता है कि रोमन रेंस शर्मिंदा होंगे क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है। रेंस को यहां बड़ा झटका लगेगा। यूनिवर्सल चैंपियन को उसोज़ में से किसी एक द्वारा पिन किया जाएगा।

एक बात तो तय है कि इस मुकाबले में कुछ ना कुछ बवाल जरूर देखने को मिलेगा। सोलो सिकोआ भी रेंस के ऊपर टर्न ले सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर आगे जाकर और भी मजा आएगा। बिल एप्टर ने तो ये भी कहा है कि कि रोमन रेंस को पॉल हेमन धोखा दे सकते हैं।

WWE Night of Champions में रोमन रेंस को मिली थी हार

इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में रोमन रेंस एंट्री करेंगे। वो भी द उसोज़ के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनके अगले कदम पर फैंस की नजरें जरूर होंगी। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि Money in the Bank 2023 में किसकी जीत होगी। रेंस और सिकोआ हारेंगे तो फिर कहानी कुछ अलग हो जाएगी। इन दोनों को WWE Night of Champions में भी सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

