WWE 2K23 गेम में Brock Lesnar को ज्यादा रेटिंग मिलने से बौखलाए Bobby Lashley, 5 शब्दों में प्रतिक्रिया देकर जाहिर किया गुस्सा

Bobby Lashley: WWE 2K23 गेम में मौजूद कुछ बड़े सुपरस्टार्स की रेटिंग सामने आ गई है। WWE दिग्गज ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) की भी शानदार रेटिंग सामने आई। हालांकि उनके दुश्मन बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) इस बात से खुश नहीं है।

UpUpDownDown ने हाल ही में एक वीडियो के जरिए टॉप सुपरस्टार्स की रेटिंग के बारे में बताया। आपको बता दें इस गेम में ब्रॉक लैसनर को 97 रेटिंग प्राप्त हुई है। पूर्व WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले को 92 अंक मिले।

लैश्ले को पता चला कि उन्हें लैसनर से कम नंबर मिले हैं तो ये बात उन्हें हजम नहीं हुई। बॉबी लैश्ले ने ग्रेग मिलर को गुस्से में "Thank you for your time" कहा और वहां से चले गए।

WWE Elimination Chamber 2023 में ब्रॉक लैसनर को मिली थी हार

ब्रॉक लैसनर और बॉबी लैश्ले की राइवलरी के बारे में आप सभी को पता है। इन दोनों के बीच अभी तक तीन मैच हो चुके हैं। 2 बॉबी ने जीते और 1 लैसनर ने। Elimination Chamber इवेंट में कुछ दिन पहले दोनों के बीच सिंगल्स मुकाबला हुआ था। इस मैच में DQ के जरिए बॉबी लैश्ले की जीत हुई। ये मैच बहुत अच्छा रहा था लेकिन इसका अंत कुछ खास नहीं रहा। इस बात से फैंस भी बहुत गुस्से में नज़र आए। लैश्ले ने लैसनर को हर्ट लॉक में फंसा दिया था। लैसनर ने बचने के लिए बॉबी को लो ब्लो मार दिया। इसके बाद रेफरी ने बड़ा कदम उठाया। मैच खत्म होने के बाद ब्रॉक ने बॉबी और रेफरी के ऊपर जानलेवा हमला भी किया।

WrestleMania 39 में ब्रॉक लैसनर का मैच ओमोस के साथ हो सकता हैं। अगले हफ्ते शायद इस मुकाबले का ऑफिशियल ऐलान हो जाएगा। इस मैच से वैसे कोई भी खुश नज़र नहीं आएगा। पहले कहा जा रहा था कि लैसनर का मैच गुंथर के साथ होगा। फिलहाल अब ऐसा नहीं दिख रहा है। वहीं बॉबी लैश्ले का मुकाबला मेनिया में ब्रे वायट के साथ हो सकता है। देखना होगा कि कंपनी ने क्या प्लान तैयार किया है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes