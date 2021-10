WWE से निकाले जाने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने लड़ा पहला मैच, 38 साल के दिग्गज की हालत खराब करते हुए शानदार जीत दर्ज की

WWE से जाने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) ने पहला मैच लड़ा। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पूर्व WWE दिग्गज और 38 साल के EC3 को हराया। शनिवार को The Narrative II: The Monster In Us All इवेंट में दोनों के बीच जबरदस्त मैच हुआ। फैंस को स्ट्रोमैन का ये मैच देखकर जरूर काफी मजा आया होगा। ब्रॉन स्ट्रोमैन और EC3 ने भी फैंस को अच्छा मैच यहां दिया।

WWE में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बहुत नाम कमाया

2 जून 2021 को WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिलीज कर दिया था। स्ट्रोमैन की रिलीज की खबर से कोई भी खुश नजर नहीं आया। फैंस ने विंस मैकमैहन के इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। स्ट्रोमैन ने ही कुछ दिन पहले EC3 के साथ अपने मैच का ऐलान किया था। दोनों ने इसके बाद ट्विटर पर एक दूसरे के ऊपर भी काफी हमला किया था।

इस मैच की लोकेशन का किसी को पता नहीं है। WrestlingInc. की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई थी। स्ट्रोमैन ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर इस मैच के बारे में बताया।

ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिलीज होना WWE यूनिवर्स के लिए चौंकाने वाली खबर थी। WrestleMania 36 में गोल्डबर्ग को हराकर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पिछले साल यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। स्ट्रोमैन का चैंपियनशिप रन शानदार रहा था। इसके बाद भी लगातार टाइटल पिक्चर में ब्रॉन स्ट्रोमैन शामिल रहे। रिलीज होने से पहले भी WWE चैंपियनशिप पिक्चर में स्ट्रोमैन नजर आए थे। अचानक से उनका रिलीज होना किसी को पसंद नहीं आया। WWE ने बजट के कारण ये कदम उठाया था।

स्ट्रोमैन का WWE में छह साल का शानदार करियर रहा। द वायट फैमिली के साथ उन्होंने अपना डेब्यू किया था। वायट फैमिली से अलग होने के बाद स्ट्रोमैन का सिंगल रन बहुत ही शानदार रहा। WWE ने स्ट्रोमैन को पुश दिया लेकिन टाइटल वो ज्यादा जीत नहीं पाए। फैंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को काफी पसंद किया और हमेशा सपोर्ट किया। कई रिपोर्ट्स में ये खबर आई थी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अब इम्पैक्ट रेसलिंग में नजर आएंगे। हालांकि ये बात अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुई है। अब देखना होगा स्ट्रोमैन अपने फ्यूचर को लेकर क्या कदम उठाएंगेे।

