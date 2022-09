WWE Clash at the Castle में दिग्गज की वापसी को लेकर आया बड़ा अपडेट, Roman Reigns के मैच में देंगे दखल?

कुछ ही घंटों बाद होगा Clash at the Castle इवेंट

Clash at the Castle: WWE क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) इवेंट के आयोजन में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। कंपनी ने भी शो की तैयारियां पूरी कर ली हैं। लगभग 3 दशक बाद यूनाइटेड किंगडम के कार्डिफ में हो रहे मेगा शो में फैंस को कई अविश्वसनीय मोमेंट और सरप्राइज देखने मिल सकते हैं।

हाल ही में इस प्रीमियम लाइव इवेंट से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। डॉ. क्रिस फेदरस्टोन ने अपने Pancakes & Powerslams पोडकास्ट में दावा किया है कि पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ब्रे वायट Clash at the Castle में वापसी करेंगे।

WWE में वापसी के बाद ब्रे वायट दिखेंगे मौजूदा वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में

कंपनी के एक विश्वासनीय सूत्र की मानें तो ब्रे वायट वापसी करते ही वर्ल्ड चैंपियनशिप की स्टोरीलाइन में दिख सकते हैं। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के बीच होने वाले मुकाबले में दखल दे सकते हैं। हालांकि, अभी तक ब्रे वायट से जुड़े किसी भी प्लान का खुलासा नहीं किया गया है।

डॉ. फेदरस्टोन ने कर्ट एंगल की हालिया वापसी पर सटीक जानकारी दी थी कि उनका दिखना एक बार की कैमियो अपीयरेंस थी। ब्रे वायट की वापसी पर डॉ. फेदरस्टोन ने कहा,

"मुझे WWE से जुड़ी एक बड़ी खबर मिली है। मैं जो बताने जा रहा हूं, वह जरूरी नहीं है कि वैसा ही होगा क्योंकि परिस्थितियां समय के साथ बदल जाती हैं लेकिन यह जानकारी मुझे कंपनी के एक विश्वासनीय सूत्र ने दी है। शायद यह होने वाला है। ब्रे वायट, Clash at the Castle में वापसी करने वाले हैं और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में दिख सकते हैं।"

Sportskeeda Wrestling के सीनियर एनालिस्ट डॉ. फेदरस्टोन ने बताया कि कंपनी पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ब्रे वायट के थीम सॉन्ग पर काम कर रही है। उन्होंने कहा,

"ब्रे वायट के थीम सॉन्ग पर कंपनी फिलहाल काम कर रही है और बताया जा रहा है कि यह बहुत अच्छा है। उनके थीम सॉन्ग ज्यादातर उनके किरदार के हिसाब से क्रिएटिव, डरावने और यूनिक होते हैं। यह भी कुछ ऐसा ही होगा।"

